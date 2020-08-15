吃播末日│美女大胃王密子君被狙擊　粉絲護航：她只是飯量比較大

【光盤行動／惜食／吃播末日／密子君】國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，央視帶頭點名批評「吃播」大胃王浪費食物，直播平台亦立即稱響應「惜食」文化，大量表演暴飲暴食的影片即時下架，內地吃播界或迎來末日。首當其衝的自然是吃播界的知名吃播主，如在微博有逾1700萬粉絲、有「美女大胃王」稱號的密子君，她常在鏡頭前吃千隻小龍蝦和一大盤肉之類，已被率先「狩獵」，更被發現已刪除「大胃王」稱號。不過，粉絲們紛紛護航，說密子君已開始轉型當「探店」美食博主，但參考她在中國無法監管的YouTube平台，其影片標題標籤仍有「大胃王」稱號。

密子君是被網民「捉拿」的吃播主，她在微博有逾1700萬粉絲。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「吃播」首當其衝被央視點名批評，斥責「大胃王」是在浪費食物，部分播主假吃真吐。其實早有微博網民質疑，有些吃播主在影片中只是咬而不吞，包括抖音、鬥魚、快手等直播平台亦稱關注到有關情況，會按情節的嚴重程度作審核。

其中一名內地知名吃播主，在微博有逾1700萬粉絲的重慶直播主「密子君」也成為被部分網民「捉拿」的對象，有人更留意到她已經刪掉自己微博認證上的「大胃王」字眼，8月10日後就未有上載新影片。

密子君是較早期的吃播主，曾經吃1000隻小龍蝦、一整頭烤豬及巨型盤菜等，冗長的大胃王喪吃後會用快播方式帶過，去年她曾稱自己空腹的體重只有49.65公斤。粉絲們眼見密子君被「狩獵」，空群而出為她護航，稱她已「改行」，走美食打卡路線，現在以「探店」（到餐廳實試）及吃外賣為主，「現在就是飯量比較大的美食博主」、「為啥從昨天出來到今天就一直抓着人家？」

吃一枱小龍蝦↓↓

密子君是早期的吃播主，不時上載胃王影片，如吃一枱的小龍蝦等。（影片截圖）

+ 2

今年初又吃1000隻小龍蝦：

+ 3 + 2

更多大胃王喪吃畫面↓↓

+ 18 + 17 + 16

粉絲強調密子君早前已經改了微博名，不應再標籤她是大胃王，「密子君很早就去掉首綴了 」。看來面對吃播末日，大胃王們已經改行其他路線，但觀看粉絲口中的「探店」影片，目測她在1條片中，吃的東西份量應該夠普通人吃一星期，而且宵夜的份量則應該夠一枱人食用。

她在內地直播平台最新上的影片已沒有「大胃王」、「吃播」等字眼，不過在中國無法監管的YouTube上面，還是用標籤和標題強調自己是「大胃王」。事實上，封殺大胃王和吃播在國內已引起一定反彈，有網民誠懇留言道：「不喜歡可以不看，但別逼他們消失好嗎，總有人需要他們的存在。」

粉絲指密子君已改行「探店」路線↓↓

+ 9 + 8 + 7

中國無法監管的YouTube上，她還是在標籤禁題中指自己是一大胃王。（YouTube截圖）

V臉主播吃播一年變雙下巴大媽：

關於吃播爭議，去年亦有一組微博瘋傳的照片，內地直播平台快手的主播「大夢夢紀錄美食」，被發現做吃播1年來後，身體出現驚人變化，雖然有美圖跡象，但本來應該時瓜子口臉的她，樣子慢慢變得圓潤，之後變成了一個有闊厚雙下巴的大媽，令網民質疑這些吃播主是拿身體賺來流量，不過她變肥卻證明自己是有「真吃」。

大夢夢當時在快手有逾21萬粉絲，她簡介中稱自己是90後的雙胞胎媽媽，為做直播從60公斤吃到90公斤。不過自從照片引起爭議後，她去年底已在平台上消失。

（綜台）