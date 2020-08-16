網民分析交友App常見8類人　純搵SP玩家遇上無敵認真型最悲劇

都市人生活忙碌，難擴闊社交圈子，近年不少人都愛玩交友APP，希望能結識更多朋友，亦有人以尋找真命天子為目標。有連登網民近日發文，分析了交友APP常見8類人的心態，引起巴絲打們共鳴，認為上網識人要留意自己是哪類人，以調整心態免受傷害。

近年不少人都透過交友APP結識新朋友，亦有人以尋找真命天子為目標。（《今生是第一次》劇照）

網民「男絲兵團」日前在連登討論區，以「交友app常見既幾類人」為題發文，指自己幾個月前開始玩交友APP，發現當中有各樣不同心態的人，不論男女都可以分為以下8類人↓↓↓

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不少網民都表示認同樓主的分析，又分享自己玩交友APP的經驗，經常「Match」到一些跟自己完全相反心態的人↓↓↓

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台灣有網民就曾分享於網上交友遇到騎呢理工男的經歷 👇👇

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同場加映：👇👇網民實測初次見網友提出AA制會有咩結果👇👇

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👇👇早前亦有香港網民曾熱議【揀男女朋友最騎呢條件】 👇👇

【揀男女朋友奇怪條件】（01熱話製圖）

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