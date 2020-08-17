九巴車長超有禮勁窩心　主動打招呼兼提醒小心落車　網民讚正能量

接送乘客到目的地，當然是作為巴士司機的責任，而最近有網民竟發現一位敬業樂業的巴士司機，猶如「漆黑中的螢火蟲」一樣，不只非常有禮貌向上車的乘客打招呼，到站後甚至貼心地提醒下車，超群的服務令樓主感到人間有愛，不少網民更大讚難得，「快啲打電話表揚下車長」。《香港01》向九巴查詢，現正等候回覆。

車長不只非常有禮貌向上車的乘客打招呼，到站後甚至貼心地提醒下車。（facebook群組「巴士的事討論區」片段截圖）

該網民近日於facebook群組「巴士的事討論區」上載影片，分享自己日前遇到一位盡責的巴士司機。樓主表示當時正乘搭214路線，車長全程亦表現得非常有禮貌，例如乘客按鐘下車會揮手示意，到站時望到老人家上車會等到對方坐好或站定才再開車，絕對是敬業樂業的表現。

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片中可聽見車長在到站時除了提醒乘客「慢慢呀，小心落車，唔該晒你哋，掰掰」，見到老人家上車更會主動打招呼「你好晚安」，待對方拍過八達通又會說「唔該晒」，甚至祝福老人家身體健康，令人感到窩心。

大批網民亦力讚車長表現貼心，「好少再見到呢啲好司機」、「要好好表揚佢」、「香港需要正能量，正能量車長畀個like 你」、「真係好難得，讚」。亦有網民鼓勵樓主去信九巴表揚車長，《香港01》向九巴查詢，現正等候回覆。

（facebook群組「巴士的事討論區」）

同場加映：小巴司機妙計提乘客靜啲

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