九巴車長勸乘客戴口罩不果　反被投訴欺負長者　區議員辦聯署平反

新冠肺炎疫情下，政府早已經宣布強制所有公共交通工具乘客需要戴口罩，但仍然有乘客不理會勸喻，令前線司機承受巨大壓力。觀塘區議員鄧威文在facebook專頁上分享，指一名1A巴士線的車長，日前遇到沒有戴口罩的乘客時，即使禮貌地上前勸喻，仍被投訴指他欺負長者，因而發起聯署簽名支持車長，希望可以還他一個公道。《香港01》正向九巴查詢事件。

觀塘區議員鄧威文在facebook專頁上分享，指一名1A巴士線的車長，於處理沒有戴口罩的乘客時反被指欺負長者。（資料圖片）

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鄧威文於27日晚上11時許，在其facebook專頁上發帖，指「要求九巴公司公正處理1A巴士線車長被投訴事件」。帖文提到，日前一位駕駛九巴1A線的陳姓車長在開車途中發現，有一名男乘客上車後未有戴上口罩，於是禮貌地提醒他為個人健康及車廂整潔，應該戴上口罩。不過該乘客多次拒絕戴口罩的要求，於是被陳車長要求下車，但後來陳車長卻被投訴，指他欺負長者。

觀塘區議員鄧威文發起聯署，希望九巴可以公正處理投訴。（資料圖片）

鄧威文認為，事件中的車長工作態度認真，為保障其他乘客的健康，嚴格執行相關守則，而他們作為九巴乘客的一分子，「因車長嚴格執行職務卻被無理投訴一事感到不忿」，所以發起聯署希望九巴可以公正處理該位車長的投訴。

他之後於28日晚上更新，指九巴已經回應事件，九巴對前線員工緊守崗位表示感謝，亦希望乘客在公共交通工具上記得要戴上口罩。《香港01》正向九巴查詢事件。

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