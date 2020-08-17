超罕見恐怖釣魚意外！澳洲男遊艇釣魚　遭近40磅巨型鯖魚躍出撞死

釣魚的時候人人都想釣到大魚，但在澳洲卻發生一宗罕見的意外，一名男子在釣魚期間被一條18公斤（約39.6磅）的鯖魚從水中跳上來直接撞向他，男子即時受到重擊倒地，即使馬上送院最終仍返魂乏術。

男子和家人在庫倫灣（Cullen Bay）達爾文港（Darwin Harbour）出海釣魚。（Google Map圖片）

死亡的是來自澳洲北領地（Northern Territory）的56歲男子，他在14日下午4時許和家人在庫倫灣（Cullen Bay）達爾文港（Darwin Harbour）出海釣魚。在他們釣魚的期間，突然有條巨大的鯖魚從水中跳出，正正衝向男子的胸部，鯖魚的重量加上巨大的衝力，男子頓時受嚴重鈍傷，更被擊倒在地。

當地漁民指殺死男子的這條魚重約18公斤（約39.6磅），過去亦曾有人釣出巨大的鯖魚，示意圖，非涉事的魚。（Brooksy youtube圖片）

男子的家人馬上把他送到岸上，醫護人員對男子進行心肺復蘇，但由於身受重傷，男子最終不治。警方發言人指，「這是一件奇怪的事件，對乘船的人以及男子的家人和朋友來說，都是極為痛苦的」，不過基於尊重他們的私隱，因此不會提供進一步的評論。

據當地漁民指，男子當時在他的私人遊船上釣魚，而殺死男子的這條魚重約18公斤（約39.6磅），「這件事聽起來很恐怖，但是確實發生了」。