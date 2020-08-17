魚缸被倒清潔劑11條魚死亡　老闆咒犯人落地獄　兇手現身結局獲讚

台灣一間火鍋店日前於facebook發文講述一件令人髮指的事，事緣老闆於廁所養了1缸魚，但上周一（10日）晚發現有人將浴廁清潔劑倒進魚缸，令11條魚全死掉，當中更有1條魚是懷了孕。老闆於帖文憤怒地說「祝你（兇手）下地獄」。事發5天後，1名男童在媽媽陪同下主動到店內自首，母子都哭着道歉，男童稱是一時貪玩將清潔劑倒進魚缸，不知會把魚殺死。老闆感受到母子的誠意，接受男童的道歉；而網民亦稱讚男童勇於承認過失的勇氣。

食藝石頭火鍋台中水湳店在廁所內養有1缸魚，但日前人將浴廁清潔劑倒進魚缸，導致11條魚全死掉，最終發現「兇手」是1名男童。（食藝石頭火鍋-水湳店facebook圖片）

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事件發生在食藝石頭火鍋位於台中水湳的分店，老闆於廁所內養了1缸魚，上周一（10日）有員工上洗手間時，發現整個魚缸滿佈泡泡，放在旁邊的浴廁清潔劑少了半罐，相信是有人將清潔劑倒進魚缸。由於當天客人超多，廁所內亦沒安裝閉路電視，因此沒法捉拿兇手，而缸內11條魚全部斃命。事發後，老闆於fb發文怒稱「不管你是大人還是小孩，老闆都祝你下地獄」。

網民紛紛在帖文留言表示「好殘忍」、「太誇張了，也太沒道德心了！」、「這種行為惡劣又低級！」、「有夠沒水準的！這些魚又沒惹到他」。

事發5天後，涉事「兇手」主動到店內自首，老闆其後於fb再發文跟進表示，指昨天（15日）1名媽媽帶着1名男童走進火鍋店，母子都在哭，令老闆亦嚇了一跳，媽媽一開口就道歉說：「對不起，清潔劑是我兒子倒的！」該名媽媽表示，看到新聞報道事件，他們前去用餐時間正好是事發當天，她馬上詢問兒子，兒子亦承認是自己所為。男童稱，知道那是洗馬桶的清潔劑，因當下感無聊，覺得好玩才倒進魚缸，但沒想到這樣做魚會死掉，他對因自己的行為殺死了魚感到傷心。

老闆最後與男童約定，他未來對任何動物做出行為會先經過媽媽同意，並且不會再亂拿不屬於自己的東西，媽媽亦就教導不周道歉，稱未來會加強與兒子的溝通及教育。老闆表示，「這位媽媽負責的態度和坦承錯誤的勇氣讓我感到無比的欽佩」，亦感受到2人是真心反省道歉，因此與男童握手言和，原諒了他。

老闆原諒男童，與他握手言和。（食藝石頭火鍋-水湳店facebook圖片）

網民亦一改口風，留言讚賞男童「勇於認錯」，同時讚賞媽媽是「少有的非恐龍家長」、「媽媽做的很好！最棒的身教！完美的結局」、「比起很多大人明知自己有錯也不承認和反省，大人應該慚愧」。

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