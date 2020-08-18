【《我愛你》／ yuu／林子祥阿Lam】「Y-U-U……」只聽到這3個字，整首音樂就隨之在腦中無限loop！牛奶公司集團近日出獎賞計劃「yuu」，由歌手林子祥所唱、改編自其名曲《我愛你》的宣傳歌瞬間成為全城熱話，有人大讚改得好，亦有網民派「嬲嬲」鬧爆煩膠，YouTube影片的負評數更逾2500個，甚至連留言功能都被關掉。有關會否減少播放次數，《香港01》正向牛奶公司查詢，暫時未獲回覆。

牛奶公司集團近日推出獎賞計劃「yuu」，由歌手林子祥唱出的宣傳歌被指非常洗腦。（facebook專頁「yuu Rewards Club」短片截圖）

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牛奶公司推出yuu獎賞計劃，旗下商店包括惠康超巿及萬寧等，不斷播放由林子祥唱出的宣傳歌曲《yuu》，節奏及歌詞都相當入腦。《yuu》主題曲改編自林子祥1984年發行的《我愛你》，當時收錄在《愛到發燒》專輯，但原來當年亦是改編自美國歌手Billy Joel的《Uptown Girl》，由鬼才林振強譜上鬼馬的廣東話歌詞，此曲連英國著名男團Westlife都有翻唱過。

Yuu主題曲是改編自林子祥1984年發行的《我愛你》。（影片截圖）

Billy Joel的《Uptown Girl》 ↓↓↓

《我愛你》節奏輕快，歌詞又易上口，令歌曲當年一炮而紅，不過網民對於改編的yuu主題曲卻反應兩極，有人直言入一入超市就滿腦子都是「Y-U-U」，而且林子祥的歌聲太入耳，店舖又不停播，令人厭煩，希望可以減少播放次數；但亦有網民認為洗腦程度仍未夠Donki厲害，「至少未會跟住唱」，有人則表示這代表宣傳成功，「一定記得個app」。

其實不少廣告歌都非常洗腦，以下8首堪稱流行經典廣告歌👇👇👇

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