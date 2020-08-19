【台灣靈異】羅霈穎葬禮怪事一籮籮？「詭異巧合」嚇窒禮儀師

台灣藝人羅霈穎在15日舉辦告別式，親朋好友陪她走完最後一程，事後負責殯葬事項的業者小冬瓜回憶這段過程，從第一時間接到訊息的那一刻起，彷彿冥冥之中受到羅霈穎的庇蔭，巧合讓他也感到驚訝。

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小冬瓜在《新聞挖挖哇》中透露，一直以來在農曆七月前是殯葬業最忙的時期，也是行程安排上最趕的時候，當初接到于美人來電委託辦理羅霈穎後事，希望他盡快趕來會合討論事宜，他向對方詢問地址，卻越聽越覺得巧。

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最開始于美人告訴他地址在仁愛路，小冬瓜心想正好在附近，應該可以立刻趕過去，但聽到門牌號碼後，他瞬間愣住嚇到，自己竟然就在樓下，這樣的巧合讓他不禁聯想，或許是羅霈穎冥冥之中的指引，就連網友都說，可能羅霈穎就屬意小冬瓜幫忙處理後事。

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