髮型界港媽趁外傭生日　親手為她做負離子直髮當禮物　網民讚有愛

外傭和僱主能相處融洽實在是非常幸運，一名僱主在社交平台分享自己近日為外傭做負離子和剪髮，外傭非常開心，更指在菲律賓做一個負離子很貴，不少網民大讚樓主手勢好，又指外傭和僱主能有這麼好的關係十分難得。

樓主曾在髮型界工作10年，為女傭用直髮夾做負離子夾直，又為她剪髮。（外傭僱主必看新聞訊息fb圖片）

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該名女僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示外傭在她家中住了半年，沒有大問題，不偷懶也沒有請過病假，幫手照顧兩名小朋友，和一家人的感情也很好。

樓主又指外傭已3個星期沒有放假，適逢今個月又是她的生日，因此樓主偷偷買了蛋糕和KFC幫她慶祝，更封了利是給她，外傭當時已「感動到喊」，但想不到除此之外，樓主更親自動手為外傭做負離子直髮。

外傭指在菲律賓做一個負離子很貴，只能一年做一次。示意圖，非涉事圖片。（資料圖片）

樓主曾在髮型界工作10年，從上載的圖片可見，外傭本來頭髮十分蓬鬆，每根頭髮都有點微曲，樓主為女傭用直髮夾做負離子夾直，又為她剪髮，做完之後外傭的頭髮變得順滑整齊得多了。

樓主說，「一問之下原來係菲律賓做一個負離子好貴」，外傭在家鄉也只能一年做一次，因此樓主為她做負離子也感到很開心，樓主相信是「係一份最好嘅禮物」，又覺得請到好的外傭十分幸運，「開心其實好簡單」。

不少人看過樓主的分享後都大讚樓主手勢好，「個頭整得好靚」、「做咗真係好大分別，靚啊！」，網民亦指樓主和外傭的互動十分有正能量，「真係開心超好彩請到個好工人」、「好有愛呀」。

同場加映：網民感恩有遇上好外傭姐姐。