阿根廷發Twitter感謝韓國捐口罩　配圖竟用金正恩　外交部咁解釋

事先聲明，這不是P圖！日前，阿根廷外交部在官方Twitter發帖感謝韓國捐贈20萬個KF94口罩，不過連結的配圖竟然用了朝鮮領導人金正恩的照片。有關照片很快被刪除，但早被眼明手快的網民截圖廣傳，《韓聯社》亦報道事件，阿根廷外交部即澄清指外交部系統內沒有這張照片，配圖是Twitter加入的，不過當地傳媒及網民都批評卸責Twitter的做法，笑言「請你們多讀一點地理和歷史書籍」。

阿根廷外交部感謝韓國捐口罩的帖文中，連結配圖竟然用了金正恩，馬上被網民截圖。（Twitter截圖）

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阿根廷外交部在當地時間18日在官方Twitter發帖，感謝韓國捐贈了20萬個KF94口罩協助抗疫，稱兩國會加強雙邊合作應對新冠肺炎（Covid-19）疫情。帖文內的外交部文章，提到這次捐贈是總統費爾南德斯（Alberto Fernández）和韓國總統文在寅於7月2日對話的一部分。

不過問題卻出自這則Twitter帖文的連結配圖，竟然是朝鮮領導人金正恩於8月13日主持朝鮮勞動黨第7屆中央委員會第16次政治局會議的照片，不算舊照。雖然照片很快被刪走，換成一張外交部辦公大樓的底圖，但網民們卻早早「cap圖」，在樓下留言問外交部是不是錯得太離譜。

阿根廷外交部數小時後再發帖，指Twitter上連接到外交部的一個連結中，Twitter用了一張並非來自外交部系統的圖片作配圖，事件正在調查中。

以下為韓國總統文在寅↓↓

以下為朝鮮領導人金正恩↓↓

二人合照↓↓

雖然外交部有了解釋，但阿根廷網民和傳媒都批評政府將兩韓混淆，還將責任推卸給Twitter。《韓聯社》亦報道事件，指阿根廷外交部已即時刪除照片，並澄清那張不是外交部系統內的照片，但相關照片已經在網上廣傳。

KF94韓國人自己都搶↓↓

+ 7 + 6 + 5

阿根廷主要媒體之一《Clarin》斥責外交部不承認錯誤，又不向韓國道歉，竟然選擇將責任推給Twitter。另一報章《La Nacion》亦指，兩韓關係緊張，外交部的失誤會帶來更惡劣的影響。當地傳媒還笑言，KF94是世界上最安全的口罩之一，朝鮮無法生產出這樣高質的口罩。

當地網民看完解釋後仍然上載文在寅的照片，叫外交部要認清韓國總統，還揶揄政府，「我們的國家連南北都不懂分」、「我請你們多讀一點地理和歷史書籍」、「用官方Twitter開玩笑？」，又有人指韓國的防疫工作出色，他們大方捐贈口罩的方式不應以這樣的方式被廣泛報道。

（綜合）