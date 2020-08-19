Gimans Care口罩限量色　海邊夕陽/紫鬱金香漸變　Level 3售$108

撰文：卡洛兒
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【Gimans Care / 口罩】新冠肺炎疫情持續，口罩亦愈出愈多色彩，一色口罩已不能滿足買家需求，香港品牌Gimans Care甚至新推出混色漸變口罩，包括海邊夕陽及紫鬱金香主題色，將於明日（20日）晚上8時開售，每盒108元30個。
Gimans Care新推出2款混色漸變口罩，包括海邊夕陽及紫鬱金香主題色。（Gimans Care FB圖片）
是次新推出的口罩BFE、PFE及VFE逾99%，規格達ASTM F2100 LEVEL 3，預計出貨日期為9月20日。廠方強調，新色只推一次，不會加單。
即睇兩款新色有幾靚😍😍 ↓↓↓
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↓↓↓早前都新推出了夏日綠及櫻桃紅 ↓↓↓
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↓↓↓ 按圖睇各口罩款式及規格 ↓↓↓
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Gimans Care口罩規格：
BFE PFE VFE >99%
ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)
EN 14683 type IIr + 歐盟CE
ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書
ISO 10993 生物相容性測試
日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適
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