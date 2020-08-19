Gimans Care口罩限量色　海邊夕陽/紫鬱金香漸變　Level 3售$108

【Gimans Care / 口罩】新冠肺炎疫情持續，口罩亦愈出愈多色彩，一色口罩已不能滿足買家需求，香港品牌Gimans Care甚至新推出混色漸變口罩，包括海邊夕陽及紫鬱金香主題色，將於明日（20日）晚上8時開售，每盒108元30個。

Gimans Care新推出2款混色漸變口罩，包括海邊夕陽及紫鬱金香主題色。（Gimans Care FB圖片）

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是次新推出的口罩BFE、PFE及VFE逾99%，規格達ASTM F2100 LEVEL 3，預計出貨日期為9月20日。廠方強調，新色只推一次，不會加單。

即睇兩款新色有幾靚😍😍 ↓↓↓

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↓↓↓早前都新推出了夏日綠及櫻桃紅 ↓↓↓

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↓↓↓ 按圖睇各口罩款式及規格 ↓↓↓

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Gimans Care口罩規格：

BFE PFE VFE >99%

ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIr + 歐盟CE

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

ISO 10993 生物相容性測試

日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適

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