港產HK-m口罩推優惠　Level 2買兩盒平均每盒$75　彩虹系列買3送1

撰文：卡洛兒
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本地口罩廠「香港口罩科技有限公司HK-m」將於昨日（19日）起再推出優惠，包括加45元多一盒成人口罩，變相買兩盒平均每盒只需75元，BFE、PFE及VFE均逾99%，規格達ASTM F2100 LEVEL2。另外，彩虹系列亦有買3送1優惠，任選3色，平均每盒88.5盒，並新推出銀灰色及西瓜紅色。
HK-m新推出銀灰色及西瓜紅口罩。（HK-m FB圖片）
香港口罩科技有限公司HK-m在fb公布最新優惠，包括以下3項↓↓↓
1: +$45多一盒口罩
買一盒成人經典非獨立包裝，加$45就能多買一盒成人經典非獨立口罩，即 $150/2盒(平均 $75盒)
2: +60多一盒口罩
買一盒成人50個獨立包裝，加$60多一盒成人獨立包裝，即 $185/2盒(平均 $92.5盒)
3: 彩虹系列買3送1（任選三色）
彩虹系列共11色均設買3送1，非獨立50個包裝售價$118，即$354/4盒(平均$88.5盒)
↓↓↓彩虹系列口罩各色實物圖 😍↓↓↓
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HK-M口罩規格如下：
經SGS驗證同STC驗證
✅ASTM F2100 LEVEL2
✅BFE99% ✅PFE99% ✅VFE99%
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