【減肥】飲凍水減肚腩？台醫生分析背後原理　一年搣甩1.56kg脂肪

夏天灌下一大杯冰水瞬間暑氣全消！但在某些長輩的養生觀念裡，根深蒂固喝溫熱水才對身體好，甚至傳出喝冰水會堆積脂肪在腹部？對此，台灣減肥醫師邱正宏從3大層面分析「喝冰水對人體的影響」，每一點都打臉傳統世俗對冰水的印象，天天喝冰水甚至還有減重的效果。

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邱正宏醫師在YouTube頻道《Grand Health 大健康》中分享，門診曾遇到患者表示「不敢喝冰水」，原因在於聽聞喝冰水恐使腹部堆積脂肪，肥肚難消，真的是如此？他透過影片以3層面解釋，包括醫學科學研究層面，人體生理學層面及社會現象層面分析，發現喝冰水的驚人真相。

從醫學科學文獻來看，邱正宏醫師發現2006年一篇發表於《內分泌與新陳代謝》期刊中的研究。，探討大人喝冰水對於新陳代謝的影響，研究人員請受測者飲用鹽水、蒸餾水、冰水及室溫水，飲用後再以新陳代謝檢測儀確認前後變化，結果發現喝下500c.c.的3°C冰水後，每人新陳代謝平均提升4.5%，並維持60分鐘。

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邱正宏醫師解釋，許多人說喝冰水恐降低新陳代謝，要喝溫熱水才能提升，「其實這是把人當作冷血動物，冷血動物遇到熱就會熱，遇冷就會冷，人是這樣嗎？人是恆溫動物。」透過論文解釋，人體溫度須維持37°C恆溫否則會生病，因此冰水一下肚，透過體溫導熱使水溫提升，身體必須增加產熱以維持體溫恆定，過程中新陳代謝就會提升；待冰水溫度與體溫相近，新陳代謝也將在1小時後逐漸回穩。

不僅針對成人，邱正宏醫師也分享另一兒童研究，該篇發表於2011年《國際肥胖醫學》期刊，發現兒童喝了500c.c.冰水後，新陳代謝平均會提升25%，且維持近40分鐘，「表示喝冰水不但對大人來說有提升新陳代謝效果，對兒童來說新陳代謝也會提升。」且論文結果甚至傳達每天讓孩子喝400c.c.4°C的水，推算下來一年不知不覺瘦下1.2公斤，可將喝冰水作為減肥手段之一。

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以人體生理學層面解釋，邱正宏醫師說，一大卡熱量可讓1000c.c.水上升1°C，若喝下1000c.c.5°C的水，使身體慢慢回到中樞體溫37°C，則必須消耗32大卡熱量，若每天喝此水量，並持續一年，估計可燃燒1.56公斤的脂肪。

最後，邱正宏醫師以社會現象解釋，如韓國、日本等寒冷國家也以喝冰水為飲食文化，反觀網路上提到喝冰水堆積脂肪，他反問：「你看看日本、韓國人有每個人都堆積肥油嗎？」喝冰水不但不會堆積脂肪，還有助燃燒脂肪。

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邱正宏醫師再提2020年醫學研究發現，不論外界低溫刺激或是喝冰水的冷刺激，有助身體增加更多棕色脂肪，讓血液中的好膽固醇增加，血壓也能下降。他再三強調，別再相信沒有科學根據的說法，只要本身非心血管、高血壓或是氣喘方面的患者，「其實喝冰水沒有覺得不舒服，大可不要排斥喝冰水。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】