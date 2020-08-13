口罩下滿臉暗瘡點算好　西醫教用兩招解決

雖然本地新冠肺炎（COVID-19）疫情稍有緩和，但很多人都未敢鬆懈除低口罩。而伴隨夏季來臨，長期戴口罩容易令臉部皮膚感到焗促，出現敏感泛紅、痕癢，甚至是粉刺暗瘡。如果已經滿臉暗瘡，可以如何改善？

家庭醫生Dr. Rex介紹治療暗瘡，常見會用口服藥和搽藥膏兩種方法。

家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識，他指出西醫治療暗瘡屬「長期戰爭」，常見有兩種方法醫治。其一是服用口服藥物，病人最少服食一至兩個月，甚至是持續服用約半年。另外，病人可以塗抹處方開的藥膏，只是一般都比較有刺激性，塗抹後或有刺痛、紅腫與甩皮的副作用。

Dr. Rex提醒「維他命A酸藥膏」與「過氧化苯」都有可能引起「光敏反應」的副作用。

Dr. Rex指常見處方開有「維他命A酸藥膏」（Adapalene）、「過氧化苯」（Benzoyl Peroxide），但同樣有可能產生「光敏反應」的副作用。他以其正值青春期的女兒為例指，當她塗藥膏後受太陽照射，便會因「光敏反應」造成刺痛和紅腫的感覺，故建議病人在睡前塗抹，亦要注意事前需用溫水落妝，並先塗上輕柔質感的潤膚露，盡量減低過敏反應。

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登。】