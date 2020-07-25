屯門大媽無視封灘令　夜晚闖黃金泳灘開唱　帶齊裝備仲有男觀眾

本港新冠肺炎疫情大爆發，確診個案連續3日破新高，康文署上周三（15日）公布暫停開放轄下所有泳灘，惟不少市民仍用盡方法「入灘」，有屯門街坊昨晚10時許更發現黃金泳灘傳出歌聲，有大媽在岸邊「開演唱會」近1小時，數名男子亦無視禁令進入泳灘圍觀。

有屯門街坊昨晚10時許發現大媽闖入黃金泳灘開唱，同場有另4名觀眾。（fb「朱順雅 Beatrice Chu」）

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屯門區議員朱順雅昨晚在facebook上傳影片，片中看到一名大媽自備咪高峰、咪架和樂譜架，在黃金泳灘大展歌喉；當時有2名中年男子坐在附近欣賞，另有2人則面向岸邊當聽眾。

朱順雅接受《香港01》查詢時表示，昨晚10時許收到街坊拍攝的影片，反映有人在黃金泳灘唱歌，所屬三聖區的區議員巫堃泰在昨晚11時許到場，但已不見大媽和其餘4名觀眾的蹤影，估計大媽等人逗留了接近1小時，她昨晚亦就事件通知康文署。

朱順雅指出，近月自屯門公園大媽沉寂下來後，已見她們在屯門泳灘如青山灣等地出現，計及昨晚已發生第3次，惟規模較屯門公園時小。她續稱，上傳影片是希望讓更多街坊關心社區，避免區內其他地方逐漸成為表演者的聚腳點，「如果由得佢繼續咁樣嚟，可能又會積聚好多人」。

不少網民看過影片後怒轟大媽等人無視防疫禁令，「沙灘邊都要走去唱，有無咁鍾意唱呀」、「唱畀邊個聽？不如拋埋西瓜啦」，不滿他們對附近街坊做成滋擾，「係咪黐線㗎，幾點呀」、「我頭先行過都聽到佢哋啲魔音」。

據康文署表示，進入已封閉的沙灘屬違法行為，可被檢控；署方會加派人員在相關地點巡邏，如有關人士不聽從勸諭，便會視乎情況作出檢控，若行為涉及刑事毀壞，署方將尋求警方協助。

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