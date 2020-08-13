港鐵大媽口罩當眼罩戴露口鼻　網民轟冇常識：戴過有口水又遮眼

本港新冠肺炎疫情持續爆發，政府早前宣布口罩令，任何人身處公共交通工具，不論室內或室外的公眾地方，都必須佩戴口罩。不過有網民近日上載相片，相中大媽竟然自創口罩新戴法，竟然在港鐵車廂內除下口罩當眼罩，露出口部及鼻子小睡，網民直斥其行為「害人不淺」。

一名大媽被拍得在港鐵車廂內自創口罩新戴法，為了讓自己在車上小睡，竟把口罩當眼罩。（fb群組「真香城Online」圖片）

有網民昨日（12日）於facebook群組「真香城Online」上載相片，相中大媽坐在港鐵車廂內小睡，她用口罩遮掩眼部，即變相露出鼻子及口部，令人大感愕然，樓主相當不滿：「害人不淺，邊有人咁戴口罩？」

相片引來大批網民留言討論，認為大媽行為自私又不衛生，「戴過有口水又遮眼，會唔會太核突」、「一物兩用識條鐵咩」、「建議隨身攜帶樽胡椒粉以提醒有需要嘅人士」、「撳停架車，叫下站職員幫手」；亦有網民笑言：「佢對眼病左」、「用鼻窿睇路用眼呼吸？」、「顛覆我對五官嘅認知。」

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食物及衞生局早前公布，食肆晚市禁堂食及13類處所必須關關、2人限聚令及口罩令，上述指示及指明將由本周三（12日）零時零分起生效，為期七天，直至8月18日。

政府早前亦修訂法例第599I章，擴大「口罩令」，任何人身處公共交通工具、港鐵站內，不論室內或室外的公眾地方，均必須戴口罩，做運動及吸煙也不獲豁免，違者須繳付定額罰款2000元或最高5000元。

（fb群組「真香城Online」）

政府早前亦修訂法例第599I章，擴大「口罩令」，任何人身處公共交通工具、港鐵站內，不論室內或室外的公眾地方，均必須戴口罩。（資料圖片）

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