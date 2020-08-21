中國洪災｜10圖表看汛情：每秒40個泳池水量入庫　創三峽水庫紀錄

【長江洪水／中國汛情數據分析】受強降雨、颱風海高斯等影響，中國洪災近日備受關注，長江上游更出現1981年以來最大洪水，長江三峽水庫亦迎來建庫以來最大洪水，曾錄得每秒75,000立方米歷史最大入庫流量，即相等於近40個標準泳池水量入庫 ，創下建庫以來最高紀錄。內地傳媒報道，汛情至今已造成逾6000萬人受災＇數以千億元計的經濟損失。《香港01》綜合中國官方數據整理出多個圖表，讓讀者了解清楚中國汛情面貌。

2020年8月18日，四川省樂山遭遇百年一遇的洪水，洪水一度淹至樂大大佛的腳趾。(人民視覺/視覺中國)

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中國應急管理部發布全國自然災害綜合風險預警提示，指出受近期持續強降水影響，四川、重慶、甘肅、陝西等地發生嚴重洪澇災害，長江上游瀘州至寸灘江段和嘉陵江下游持續超保（超過保證水位），長江三峽水庫亦迎來建庫以來最大洪峰，明言「長江上游防洪形勢依然嚴峻」。

中國多地出現暴雨，汛情嚴重。（新華社）

圖看中國各地汛情▼▼▼

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強降雨加上近日的颱風海高斯吹襲，中國汛情令外界關注。要知道汛情實際情況、受災人數和經濟損失，分析下列10張圖或有答案。

▼▼▼ 10張圖看清中國汛情實況 ▼▼▼

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三峽水庫8月20日早上8時入庫流量高達每秒75,000立方米，是連續第2天超過2012年的每秒71,200立方米歷史最大入庫流量；以標準泳池容量1890立方米計算，75,000立方米相當於每秒有接近40個標準泳池水量入庫。從三峽水庫入庫流量變化統計顯示，今次洪水帶來的入庫流量，創下建庫以來最高紀錄。

三峽水庫8月20日下午2時出庫流量多達每秒48,900立方米，以2015年港人人均每日淡水用量約132公升計算，相等於人均用水量約1000年，亦相等於約26個標準泳池容量。

長江三峽水庫入庫流量變化▼▼▼

長江三峽連月來受洪峰影響，多個城巿出現嚴重水浸，而三峽大壩的水位6月開始已經超出145米的防洪限制，至7月以來從未回落至限制水位以下，本月初雖曾回落多天，但8月13日開始有升無降，至20日水位更達161.81米。



長江三峽水庫水位變化▼▼▼

長江流域各重要站汛情（截至8月20日早上8時）

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今年中國汛情「兩超、一多、一少」

中國應急管理部於8月13日的新聞發布會中，把今年內地汛情歸納出「兩超、一多、一少」4個特點，包括江淮流域梅雨超歷史紀錄、長江淮河太湖水位超保證水位、蓄洪圩垸運用多及災害損失重人員傷亡少。

（國新網）

中國應急管理部指出，江淮流域梅雨季降水量759.2毫米，持續時間62天，均是1961年以來歷史第1位；而長江中游蓮花塘江段及洞庭湖、鄱陽湖區超保證水位，巢湖超歷史水位；淮河上中游幹流部分河段超保證水位；太湖亦超保證水位。應急管理部又說，全國有634條河流發生超警戒水位以上的洪水。

蓄洪圩垸運用方面，應急管理部表示，長江、淮河流域防洪工程有5237處出險，主要集中在支流和圩堤，有892個圩垸運用蓄洪，安徽省共運用行蓄洪區11個。

至於經濟損失及人員傷亡，應急管理部說有6346萬人次受災，直接經濟損失1789.6億元人民幣，比前5年均值偏多12.7%和15.5%；另有219人死亡或失蹤，5.4萬間房屋倒塌，比前5年均值分別減少54.8%和65.3%。

為應對汛情，中國各地已緊急轉移安置400.6萬人，是近年來最多，消防救援隊伍出動17.5萬人次，直升機飛行救援122架次，並提請中央軍委批准出動解放軍和武警部隊5.2萬多人、民兵1.6萬多人，以及協調社會應急力量1.1萬多人搶險救災。

其實中國每年都會出現大大小小汛情，近10年最嚴重的2010年汛情，就有超過2億人受災、逾200萬間房屋倒塌、逾3000人死亡。對人比起今年汛情，傷亡及房屋倒塌情不算嚴重，詳細數據可從下列數據圖參詳。

2008年至2018年中國汛情房屋倒塌數量▼▼▼

2008年至2018年中國汛情受災人口▼▼▼

2008年至2018年中國汛情農作物受災面積▼▼▼

2008年至2018年中國汛情死亡人數▼▼▼

以上數據取自： 中國長江水文情報預報中心 中國應急管理部 中國水利部

同場加映：中國糧食危機？習近平制止餐飲浪費 中國糧食實況一文看清

中國推動「惜食」，國家主席習近平指示要堅決制止餐飲浪費行為。國家領導人高調反對浪費食物是美德，但亦令市場憂慮中國是否出現糧食危機。《香港01》綜合中國糧食官方數據整理出多個圖表，讓大家了解清楚中國糧食現況。

▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

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餘下2張中國糧食情況圖可看：

習近平制止餐飲浪費 10張圖看清中國糧食實況 今年夏糧產量增？