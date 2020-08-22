九巴口罩網店開賣　ASTM Level1 $100元50個　指定人士可獲85折

本港新冠疫情近日稍有回落，但個人防疫仍不能鬆懈，九巴早前已於轉車站和多個巴士總站的客戶服務中心，出售ASTM Level 1口罩。官方facebook今早再公布消息，指市民現時可在「KMB Shop」網購50個裝九巴口罩，另外持有長者、傷殘人士登記證和學生證者，即日起到指定銷售點買口罩，將獲85折優惠。

九巴8月22日表示，市民可於「KMB Shop」購買50個裝口罩，每盒售100元，買2盒將獲免費送貨，每次最多購買4盒。（九巴圖片）

九巴現時除了透過指定地點的自動售賣機和客戶服務中心外，於80M巴士專門店5間分店亦有發售口罩，款式包括一盒50個裝，售價100元，以及一包10個裝，每包20元。市民今日起可於「KMB Shop」購買50個裝口罩，買2盒將獲免費送貨，每次最多購買4盒。

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另外，九巴宣布凡持有有效長者咭、傷殘人士登記證和學生證者，即日起到指定銷售點（自動售賣機除外）購買50個裝口罩，將獲85折優惠；一般市民到指定銷售點（80M及自動售賣機除外）購買2盒50個裝口罩，則獲送一包10個裝口罩。

九巴指出，公司將來會與多個志願機構合作，每月捐贈20萬個口罩，惠及劏房戶、無家者及殘疾人士。