港媽教努力讀書將來買BMW、Benz　阿仔經過小巴站大叫：佢哋無錢

小朋友的價值觀很大部份受父母影響，因此身教言行非常重要。近日有網民瘋傳一名港媽的帖文，指年幼兒子愛坐名車，她遂教孩子努力讀書，否則只能坐巴士小巴。沒料港媽的說話令兒子誤會，母子經過小巴站時，兒子更大聲指「佢哋無錢」，引來網民熱議。涉事港媽之後發文澄清，指兒子心地善良，「教返佢佢就明」，又批評指責她的網民是曲解意思。

網民瘋傳一名港媽的帖文，指兒子誤會其說話，以為坐小巴的人都是沒錢，兒子經過小巴站時更大聲指「佢哋無錢」，引來網民熱議。（資料圖片，非當事人）

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涉事港媽日前於facebook專頁發文，指兒子表示喜歡坐寶馬（BMW）、平治（Benz）等名車。她於是趁機鼓勵及教導兒子，稱只要努力讀書，將來便可賺很多錢「買想要嘅車」，否則只能乘搭巴士及小巴。

沒想到兒子聞言後誤會，當母子經過一小巴站，看到一輛剛埋站的滿座小巴時，兒子突然大聲叫：「媽媽，佢哋無錢錢所以要搭小巴……」港媽當時感到非常尷尬，只好扮作聽不到，帶兒子「急急腳」走。

兒子表示喜歡坐寶馬（BMW）、平治（Benz）等名車，港媽遂教孩子努力讀書，否則只能坐巴士小巴，沒料她的說話令兒子誤會。（資料圖片）

不少網民看到帖文批評港媽教育不當，指她對兒子灌輸錯誤的價值觀，「無家教仲要周圍同人講」、「講錯嘢都唔緊要啊，但係我覺得身教真係好緊要，扮聽唔到走咗去呢下真係冇家教」。港媽其後再發文回應，指自己令兒子誤會「無錢嘅人先會搭巴士小巴」，但兒子心地善良，「我教返佢佢就明」。

她直指自己不時乘搭交通工具，並非刻意教兒子拜金，「唔使同我講什麼發哥都係搭地鐵、邊個邊個老細都搭巴士這些話了，我完全就唔係咁嘅意思」，但網民「完全曲解咗就乘機加兩句食花生，心地差嘅人多的是」。

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