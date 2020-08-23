顏值超班選美冠軍　泰混血女星販毒被判監33年　裁決前潛逃杜拜

毒品禍害一生！泰國女星艾美（Amy Amelia Jacobs）擁有耀目美貌，十多年前參加選美摘冠後加入娛樂圈，原本是踏上璀璨的星光大道，惟數年前與男友因涉嫌吸毒及販毒雙雙被捕，艾美最後只被控吸毒而判刑數個月，從此星途盡毁。 不過，艾美其後被舉報，指有警員包庇其販毒罪行，執法當局再度調查後，終確認她涉及販毒，被重判入獄逾33年，但最近有消息指她早已潛逃至杜拜，沒有再踏足泰國。

泰國混血女星艾美（Amy Amelia Jacobs）近日因販毒罪成，被判監33年4個月及罰款約66萬銖（約16.3萬港元），但她於去年已潛逃至杜拜，沒有返回泰國。（IG「amy_amelia_jacobs」圖片）

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艾美是泰荷混血兒，她於17歲時奪得2006年泰國妙齡小姐（Miss Teen Thailand）冠軍，從此加入娛樂圈並成為當紅藝人，參演多部電視劇。直至2017年9月19日，泰國警察抵達她位於曼谷的住所，在現場拘捕艾美及其41歲任職酒吧經理的男朋友，警方亦在現場搜獲70克冰毒、16粒搖頭丸及製毒工具。

艾美與男友其後被拘留達11個月等待上庭受審，2018年8月，艾美於調查後被指不涉及販毒，只被判吸毒罪成，判監3個月，緩刑2年，另罰款5000泰銖（約1229港元），艾美男友則被判監25年及罰款75萬泰銖（約18.4萬港元）。

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艾美出獄數星期後，她一度剃頭出家成為僧侶，以示自己的懺悔之心。直至去年，她被人舉報當年犯案時其實是毒品拆家，能夠洗脫嫌疑是因為有警員在調查期間包庇她，當局於是翻案調查。法庭在上周四（20日）裁定艾美販毒罪成，因她在調查期間表現合作，所以判刑由原本的終身監禁及罰款100萬銖（約24.5萬港元）減至監禁33年4個月及罰款約66萬銖（約16.3萬港元），但艾美沒有出庭應訊。

有消息指艾美去年8月19日已經從曼谷蘇凡納布米國際機場乘飛機離境，抵達杜拜，從此沒有踏足泰國。入境人員在艾美出境時沒有把她攔下，因為當當並沒有對她發出任何拘捕令，但此後當局再沒有錄得艾美的返國入境的紀錄。

艾美在泰國是知名女星，其中以她在7頻道（Channel 7）的角色「蒂達（Thida Wanorn）」或猴子女兒（Monkey Daughter）最受歡迎，不過她在2019年7月就已經被電視台以與毒品扯上關係原因解僱。現時沒有人知道艾美的去向，但由於涉及犯毒，她已經被國際刑警的紅色通緝令通緝。

（Bangkok Post、Thai Examiner）

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