爛面吸毒活屍變陽光帥哥　外國網民分享成功戒毒745天驚人變化

毒品害人，摧毀一生，脫離毒海卻需要堅強意志。外國男網民Travis日前在Twitter分享照片，展示自己成功戒毒745天的前後對比照，原本是雙目無神兼爛面的吸毒活屍，如果已重生成為充滿陽光氣息的帥哥，照片震驚許多網民，其後被分享到外國討論區reddit。網民大讚Travis戒毒後變得很好看，更引來不少過來人分享照片，鼓勵更多人戒毒。

曾是吸毒者的Travis分享照片，顯示他戒毒前樣子臉容瘦削及雙眼無神，樣子如活屍。（「jusalotofpain」Twitter圖片）

Travis成功戒毒後，被許多網民讚帥氣。（「jusalotofpain」Twitter圖片）

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討論區reddit日前有1則帖文熱爆，內容是轉載1名男子成功戒毒745天的照片，只見他戒毒前雙眼無神，有深深的黑眼圈、頭髮散亂，臉頰瘦削且佈滿痘痘，一看就知是吸毒者；但成功戒毒逾2年後，整個人看起來很精神，而且還原帥哥本質，對比照片勝過千言萬語。

帖文引來網民爆讚，認為他的故事可以啟發很多同路人，又指擺脫毒癮是很困難的事，「很高興他現在有真正活着的感覺，看起來很健康」。有網民指染上毒癮的家人看到帖文照片後，讓他重拾希望；許多人更大讚相片中的戒毒者變得很好看，留言指「可愛」、「帥氣」、「漂亮」。帖文其後引來了本尊現身，稱不知道自己在reddit爆紅，又感謝大家的鼓勵。

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原來這名帥哥叫Travis，他早前在個人Twitter分享照片，有近85萬人讚好，他早年對鴉片類毒品上癮，但已經成功戒毒2年多，坦言戒毒是一生最困難的事情，花了1年半時間才戒斷，過程經常不相信自己可擺脫毒癮。他在帖文笑言自己以前的樣子看起來快死，幸好現在已重獲新生，又透露自己現時在麵包店工作，叫大家快去買麵包，他目前還會在Twitch直播打機，和網民聊天。

這則戒毒帖文引來不少毒海過來人回應，紛紛貼出自己戒毒前後的照片及成功戒毒多久，看過他們的照片，就完全明白毒品禍害，每張戒毒後的照片全都變得帥氣或漂亮，網民還互相勉勵要堅持下去。

過來人分享戒毒前後照片：

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不過，有已戒毒的網民表示，自己戒毒後生活仍然很爛，申請了25份工作零回覆，有人稱自己申請了50多份工才接到第1個電話回覆。不少人提供意見，稱戒毒人士可以從事保安工作，這類工作薪金不低而且不必應付客人，而且一直在招聘，他已經當保安4個月，感覺不錯，呼籲同路人大可應徵以重投社會。