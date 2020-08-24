惜食令趕絕吃播　網紅獨創無實物「暴食」爆紅　網民睇完話好餓

【惜食令／吃播／光盤行動】國家主席習近平早前作出重要指示，堅決制止餐飲浪費行為，全國隨即掀起借食活動，食肆除了限定食客點菜份量，甚至有燒烤店回收肉類再發售。官媒央視、新華社等亦炮轟大胃王「誤導消費」，大量吃播影片隨即被下架。正所謂上有政策、下有對策，有內地網紅在惜食令下竟敢繼續當「吃播」，而且影片非但沒有下架，反而爆紅，皆因他是進行「無實物」的吃播表演，憑其精湛演技加上吃得七情上面，不少網民表示看完後感到「好餓」。

影片博主「朋鳥朋烏」於空盒中拿出隱形的漢堡包，大口吃下，吃得津津有味。（「朋鳥朋烏」微博影片截圖）

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演技超班的影片博主「朋鳥朋烏」於微博上傳多段「無實物吃播」影片，他於影片中戴上膠手套，於空盒中拿起隱形的漢堡包、壽司、烤羊腿等大口吃下，並發出用口吹凍食物及咀嚼的聲音，當「吃」芥末時表現出辣到面容扭曲的樣子，又形容「太好吃了」、「太香了」，吃空氣也像吃下人間珍饈，露出滿足表情。

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「朋鳥朋烏」吃得津津有味的樣子吸引大量內地網民觀看，影片錄得數以萬計的點播，不少網民留言笑稱「從來沒有哪個吃播讓我這麼餓過」、「我好餓啊」、「當心燙，多吹兩下再吃」，又大讚他「國家一級演員」、「隨着國家大力推廣節約糧食，你應該馬上要大火了」。

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