新冠肺炎｜亞洲航空疫情下九成客機停飛　職員獻計賺錢獲總裁激讚

【航空業寒冬】新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐全球，航班停飛加上多個國家實施出入境限制，令航空業受致命重擊。亞洲航空（AirAsia）總裁費南德斯（Tony Fernandes）最近於Instagram上載相片，表示員工為了挽救生意，竟主動提議利用客機載送貨物，大讚員工有心又聰明。

亞洲航空（AirAsia）總裁費南德斯表示員工為了挽救生意，竟醒目的提議利用客機載送貨物，大讚有心又聰明。（IG圖片）

亞洲航空（AirAsia）現時為東南亞規模最大的廉航公司，目前負責航線業務包括馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、日本，原本前途一片看好，但自去年疫情爆發後，與其他航空公司同樣面臨困境，高達九成航班停飛，陷入嚴重虧蝕狀態。而早前更傳出亞洲航空肆意減班，導致乘客退款、退票均求助無門。

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近日總裁費南德斯（Tony Fernandes）最近於Instagram上載公司客機機艙的相片，可見每一排座位上竟放着一箱箱貨物，帖文寫道：「雖然無法載客，但我的員工非常聰明，利用客機座位載貨，以在蓬勃發展中的國際物流事業謀取商機。」

不少網民留言大讚方法創新，又指希望亞洲航空日後可開設更多航線，「太棒了」、「這可讓其他航空公司參考」、「疫情過後會再支持你們」。

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費南德斯其實在4月對外承認公司面臨最嚴峻的挑戰，除了航班停飛，更需自支龐大預購燃料費、租賃費等。今年初公司公布業績，截至3月底止首季度，錄得8.04億馬幣（約14.9億港元）淨虧損，是公司自2004年上市以來最大首季虧損。

不過，費南德斯強調，有信心明年可恢復盈利，而公司集資正順利進行。他補充指，資金可能來自政府貸款、股票發行或發債。

（Instagram）

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