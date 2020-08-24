2020下半年升官發財三大星座　天蠍轉工水到渠成　巨蟹財運gogogo

2020年受到新冠肺炎（COVID19）疫情影響，許多行業受到衝擊，不少人失業或是被強制放無薪假。台灣星座專家艾菲爾日前在節目《命運好好玩》中，透過太陽、上升星座，分享了2020年入秋以後，工作運超旺的三大星座。

▼▼▼點圖看哪三大星座的工作運在2020下半年變得超旺▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

第三名︰天蠍座「機會出現，水到渠成」

天蠍座在2020年上半年工作其實出現了很多起伏，想要尋求轉變卻礙於大環境不佳，轉為保守，或是心裡會覺得煩躁，但是在入秋之後，隨著工作的機運出現，很多事情便能順利地水到渠成。特別是想要創業、或是在工作中尋求轉變的人，都會有很好的機會上門，運氣也會有所變化。

相關圖輯：2020下半年三個星座人財兩得 水瓶賺錢靠一招 巨蟹感情開花結果▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

第二名︰巨蟹座「美夢成真，業績達標」

巨蟹座在入秋以後，特別在求財、做業績的部分會變得更順利，會得到很多時運的幫助，下半年景氣變化對巨蟹所在的行業會有加分效果，在工作當中求業績、財運時，都能順利地成真，年度的業績目標也都會如願實現。

相關圖輯：【12星座】下半年事業運最強四大星座 金牛「這樣做」一定發大財▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

第一名︰金牛座「升官機會，非你莫屬」

金牛座在下半年有高機率能獲得升官機會，也許原本主要是擔任輔助的角色，未來則很有可能成為主導，在職場中的發展會有越來越好的趨勢，不可取代性也跟著升高。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】