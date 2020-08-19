2020下半年三個星座人財兩得　水瓶賺錢靠一招　巨蟹感情開花結果

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2020年早就過半，距離年末只剩四個月，哪些星座的朋友，能夠在最後這幾個月「人財兩得」呢？台灣命理專家Amanda在節目《命運好好玩》中從太陽、上升星座整理分析出前三名星座。

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第3名：水瓶座「順應直覺，貴人相助」

Amanda老師說，水瓶座的朋友在2020年要特別去傾聽自己內心的聲音。順應直覺在感情上或是工作上的帶來的指引，會有好事發生。

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第2名：巨蟹座「突破限制，勇敢追求」

巨蟹座的朋友在2020年要釐清自己的心願、夢想為何。以感情為例，若想開花結果，就要想辦法具象化，找到真心的渴望並踏出舒適圈，有望取得好發展。

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第1名：雙子座「懂得分享，收穫更多」

下半年開始，雙子座的人緣魅力變旺。但要切記追求的不是只有自己好，而是大家都好，才能站上更高的舞台。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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