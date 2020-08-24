韓星李孝利上節目改藝名　一個字激嬲內地網民：國家面前無偶像

韓星劉在錫、李孝利和Rain早前因節目《玩什麼好呢？》爆紅，在限定組合「SSAK3」活動結束後，製作組找來氣場逼人的4位女星展開新單元，其中李孝利再度出演。不過，她最近在節目上談及改藝名時，開口說出「마오」（Mao，同「毛」普通話發音）一字，被大批內地網民批評辱華，直指要封殺她。

韓國女星李孝利最近因節目上的言論，被內地網民怒斥「辱華」。（《玩什麼好呢？》圖片）

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41歲李孝利、嚴正花、華莎及Jessi最近在《玩什麼好呢？》組成限定女團「退貨遠征隊」，節目收視成績驕人。上周六（22日）最新一集播出主持人劉在錫與李孝利商談藝名的片段，其間李孝利表示：「改中文名怎樣？因為說不定會走向國際，用『마오』（Mao）怎樣？」，劉在錫噗哧一笑，稱要再考慮一下，結束該環節。

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由於發音與中文「毛」相似，許多內地網民隨即負評，認為李孝利以中共已故領袖毛澤東的姓氏開玩笑，「就是個腦袋空空的草包」、「偉人的名字被拿來娛樂化就是覺得不舒服，玩笑不是這樣開的」，甚至聲言要封殺節目和李孝利，「她值得一個全網熱搜，應該永久封殺」。

不過，有部分人認為網上的批評太吹毛求疵，指「正事不幹，就在網上捉一些字眼遊戲」，微博「李孝利中文首站」粉絲專頁亦為偶像護航，卻遭大批網民留言反駁，紛紛舉報和要求關閉專頁，「不關站嗎？國家面前無偶像」、「你偶像做出有辱中國的事，是不是應該徹底關站呢？」。

值得一提的是，韓文字「마오」在日常對話中，放在句末時相等於「不要」的另一種說法，因此節目後製團隊在涉事片段中加上「不要那樣」的字句；惟李孝利當下情境與此不盡相同，她至今也未有回應事件，故無從得知其用意。

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