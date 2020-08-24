【超吸引】限聚令阻同枱飲茶　港夫婦為老人家製點心變自家茶樓

本港新冠肺炎疫情仍持續肆虐，政府早前宣布延長一系列社交距離措施，當中限聚令更表明不能有2人以上圍聚，變相阻止與親朋好友相聚吃飯的機會。有港妻近日於facebook上載相片，表示因為現時難與家人到酒樓同枱飲茶，老人家又愛吃點心，於是伙同丈夫自製多款點心如蝦餃、燒賣、叉燒包等，與家人在家喝茶歎點心，「同屋企人享受weekend，在家都可以好充實」。

港妻Angel於fb群組「今晚食乜好」分享一系列作品相，表示日前與丈夫製作點心，約家人在家喝茶。（網民Angel授權相片）

港妻Angel於fb群組「今晚食乜好」分享一系列作品相，表示日前與丈夫製作點心，約家人在家喝茶。相中可見點心賣相精美，有鹹水角、叉燒酥、腸粉、蝦餃、燒賣、叉燒包、炸魷魚鬚，更有奶奶自製的糯米雞，非常豐富。

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Angel解釋因為疫情肆虐，而且比之前多時間留在家中，「疫情之下唯有要諗多啲，點樣可以喺屋企食都有新意又健康」。她表示其實製作時間需花２天時間，部份要前１日製作好，其他則在隔天早上製作，然後等到中午開餐，「同屋企人享受weekend，在家都可以好充實」。

相片吸引近2000人讚好，大批網民亦力讚製作有心思，「太勁啦，想學」、「自家茶樓，正」、「可唔可以訂位」、「想搭枱，唔介意嗎」、「全部自己整？歎為觀止」。

（fb群組「今晚食乜好」）

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