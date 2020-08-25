港產Good Mask口罩推皇室藍、琥珀黃新色　三防Level 3最平$108

【Good Mask口罩】本地口罩廠Good Mask推出最新彩色口罩，包括皇室藍及琥珀黃2色，今次發售2款口罩，分別為成人中童99及成人中童納米，規格達ASTM Level 3、歐盟最高標準EN14683 Type IIR，BFE、PFE及VFE均逾99%，最平108元起。

Good Mask是次推出的口罩共7色選擇，包括：皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、冰川白、夢幻紫和櫻花粉。（Good Mask FB圖片）

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Good Mask是次推出的口罩共7色選擇，包括：皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、微風藍、冰川白、夢幻紫和櫻花粉。出貨日期將於9月1日至9月30日。

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Good Mask 兩款口罩規格↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

Good Mask開售資料：

1. 成人中童99

2. 成人中童 納米

各款共7隻色 :

皇室藍、琥珀黃、新版奇異果綠、

微風藍、冰川白、夢幻紫、櫻花粉

出貨日期 : 9月1日-9月30日

價錢(使用e-coupon後):

▪️成人/ 中童 99

1. 獨立包裝 (30片) $108

2️. 50片包裝 $148

▪️成人/ 中童納米 獨立包裝(30片) $168

客人可選擇郵遞或於灣仔門市取貨。（Good Mask FB圖片）

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