台灣買樓中伏？沖涼變全屋水浸未係最慘　港女住唔夠一年蝕本急售

台灣YouTuber「這群人」成員尼克去年向Ashly求婚成功後，便在板橋江翠重劃區買房，不料住進新家第一天兩人想泡澡，卻因排水管塞住，淹水淹到客廳、廚房，慘不忍睹，當時尼克一臉疲憊哀號，「浴缸世紀大滲水」。如今小倆口才住不到一年，尼克卻以1288萬元（台幣、下同）喊賣。

尼克與Ashly竟然在買後愛居不足一年便放售！到底間屋有幾差呢？（點圖了解▼▼▼）

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打開591賣房網站，主打著「翠峰網紅の家」的就是尼克的新北豪宅，去年他以1115萬元入手，格局是1房1廳1衛1陽台的小宅，另含一坡平道車位，共31坪大，他還砸了160萬精緻裝潢，光是成品就要價1275萬元。

不料，尼克與Ashly住新家第一天就悲劇，本想舒服泡個澡，結果管線施工堵住，瞬間大水往外狂瀉，臥室、客廳、廚房無一倖免，連地毯、油漆「一切都毀了」，所幸設計師與木工技師熱情協助，才找出BUG，確認是當初建造時，「不小心流了一點輕質隔間水泥到水管裡面去，因為乾了所以堵住。」

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5月時，尼克再度拍影片直呼「住進新房子，馬上就後悔」，正是因為坪數太小，因此設計上有些不習慣，像是沒有玄關，一開門就是客廳，比較沒有隱私；特地做廚房，但仍會飄油煙；格局屬於陽台往內凹，雖然沒這麼熱，但是採光不佳。

如今住不到1年，尼克決定脫手轉賣，承接房仲的35房屋管家店長劉韋志向《ETtoday新聞雲》透露，扣掉公設與車位，室內實際約15坪大，屋主因工作室需求，加上家庭育兒規劃，因此想換大空間的房子，才選擇賣房，2個月前上架，詢問度非常熱烈，有粉絲也有需求客致電，「一天曾接到40多通電話！」

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不過近期詢問度，就以回歸真正想購屋的客人為主，劉韋志透露，其實屋主的開價，若真的要算入水電、貸款利息、裝潢、管理費等，其實算是持平小賠，至於是否還有殺價空間，「大概95折啦」，等於1200萬上下，屋主就願意放手。

據了解「新潤翠峰」因鄰近藝文特區，也離鬧區生活便利，實價登錄顯示，平均成交價約42萬元，2房成交價約1100萬元。劉韋志強調，其實價格並非重點，價格屬於正常行情，主要是因為裝潢都是替屋主客製，個人設計風格濃厚，讓不少買家正在觀望中。

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而尼克賣房的消息，也掀起PTT鄉民熱烈議論，「那一帶根本不會想碰」、「這浴室感覺很小」、「看到出入大門打開還會遮到客廳電視就笑了」、「離殯儀館是還稍有一小段，但旁邊高壓電塔看起來比較惱人」、「傻子才買裝潢好的」、「靠近二殯，有時蠻吵的」、「感覺就是沒作功課，衝動消費」、「那集有看，裝潢超壓迫，空間被一堆收納擠壓變超小」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】