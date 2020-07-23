【懷孕】網紅實測4招受孕方法　試足五個月驗孕結果竟然係…

台灣YouTuber「這群人」成員尼克和香港網紅Ashly交往多年，雖然婚禮因為疫情延期，但已在2月初到戶政事務所登記，正式成為夫妻。小倆口共同經營頻道，常分享夫妻生活中各種趣事，近來2人有意迎接家庭新成員，嘗試各種受孕方式想要懷孕，女方還一度冒出疑似懷孕跡象，雖然結果不盡人意，但仍表示會繼續努力，希望不久後能帶來好消息。

網路瘋傳4招受孕方法！點圖看尼克與Ashly實測結果▼▼▼

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影片中，尼克和Ashly一連4個月，一連嘗試各種不同受孕方法，想增加懷孕機率，其中包括在危險期（排卵期）壞壞、壞壞完抬屁股、尼克「放煙火」完在裡頭停留10秒，以及在蔡阿嘎的推薦之下，到某間中醫診所拿中藥調理身體。

期間，尼克仔細觀察Ashly，發現老婆疑似有懷孕徵狀，包括食慾好、想吐及脾氣變差。沒想到，這4個月以來一共驗了4次，每一次的驗孕結果，都顯示Ashly沒有懷孕。

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雖然尼克一看見「一條線」的驗孕棒，忍不住微微露出失望表情，但夫妻倆並未因此灰心，決定再接再厲，將持續再喝一段時間的中藥調身體，希望未來半年內能有好消息傳出。

Ashly強調，2人都有去做過檢查，身體完全沒問題，都是適合懷孕的體質。尼克則表示，雖然生理沒問題，推測有可能是心理方面上，無形中給自己壓力太大，「這件事原本是件很快樂的事，當我要去提起那股勁的時候，然後我就覺得…好像是要刻意提起的這股勁。」Ashly則保持樂觀態度，並開放網友留言，希望能從各方攝取相關意見與建議、多方嘗試。

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