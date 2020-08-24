親吻都會「過度」？美女網紅被錫足24hrs　臉上佈滿紅疹嚇窒網民

台灣YouTuber「這群人」成員尼克和Ashly交往多年，雖然婚禮因為新冠肺炎疫情延期，但已在2月初到戶政事務所登記，正式成為夫妻。小倆口共同經營頻道，常分享夫妻生活中各種趣事，近來小倆口在鏡頭前大放閃，他一整天狂親、猛抱愛妻示愛，沒想到最後卻導致女方臉過敏紅腫，讓她既崩潰又無奈。

網民：尼克太「愛錫」老婆了！點圖看Ashly臉部出紅疹慘況▼▼▼

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影片中，尼克坦言，最近夫妻倆都忙於工作，有一段時間沒有甜甜蜜蜜地在一起，同時也認為，身為男人不能只出一張嘴，應該要用行動來證明對愛人的愛，「所以我今天特別想了一個新的方法，來讓Ashly可以獲得我滿滿的愛。」至於所謂的方法到底是什麼？他表示，「女生最需要的是什麼？你抱著她、親親她。」

點圖看「這群人」尼克老婆Ashly美照▼▼▼

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於是，尼克決定抱抱、親親Ashly一整天，然而，當他實際付諸行動時，卻遭到老婆無奈翻白眼，「夠了！」原來，包括吃飯、看電視、刷牙、敷臉的時間，就連Ashly睡覺到一半時，他也不斷向老婆使出親吻攻勢，讓女方相當崩潰，「為什麼我到哪裡你都要跟著我啊？」

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更令Ashly抓狂的是，隔天一起床，她發現自己大過敏，紅疹爬滿整張臉，「整個臉都是紅的，而且超癢的！我就說不要親，超髒的吧！」沒想到尼克反過來說，「我的嘴唇也有點癢啊。」讓她無言以對。

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