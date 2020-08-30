陰莖都會中風？醫生親自解答性事疑難　呢種性交姿勢最易受孕

不少人都覺得性就是害羞的事，其實了解身體更多或會有助健康！專門討論性知識的YouTube頻道「深夜保健室」早前邀請了婦產科醫生解答網民的性事疑難，從生理構造至懷孕機率問題統統也涵蓋。

YouTube頻道「深夜保健室」請來婦產科醫生解答網民的性事疑難。（「深夜保健室」授權）

「深夜保健室」早前收集了不少網民對性事的問題，在直播影片中由醫生現場解答，當中不少屬討論區常見的話題。有網民問到新聞報道間中會提及「陰莖骨折」或「斷後駁回」的問題，指出陰莖本身是海綿體，理應不存在骨折的情況。

醫生則解釋，所謂的「陰莖骨折」其實是指陰莖白膜於勃起期間破損「斷掉」，一般會即時出現血腫，需要即時進行手術。另有情況是男性勃起時間太長，令陰莖靜脈充血過久影響血液循環，靜脈內出現血栓的情況，形成「陰莖中風」。

亦有希望受孕的網民心急問道，怎樣才是最易受孕的性交姿勢。醫生指出，曾有研究分析9大姿勢，發現傳統的「男人女下」傳教士姿勢受孕率為最高。醫生又解答不少準爸爸的矛盾，指出女士在懷孕期間的確能繼續進行性行為，只要在「對方接受、沒有出血、情況穩定」的狀態便可。

一般而言，醫生指最佳的親密時間在懷孕第13至26周，即「第二孕期」；而首13周並非不能，惟不少準爸媽也會擔心如孩子一旦有問題「會怪到親密關係」，因此他都建議夫婦於懷孕首8周以及36周後盡量不發生性行為，以保障媽媽及胎兒。