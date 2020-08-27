心痛！小獼猴疑討食物被車撞死　猴媽媽抱屍5日4夜不願放手

【停止餵食／獮猴】野生動物有能力在野外覓食自己找食物，一旦習慣了人類餵食可能會扭曲動物天性，甚至釀成悲劇。台灣玉山國家公園日前上載一張令人心痛的照片，只見獼猴媽媽緊抱幼猴屍體，原來小猴在路邊逗留時被駛經車輛撞死，「母猴抱着怎樣擁抱也喚醒不了的幼猴」，已經抱屍5日4夜。園方呼籲遊客見到這隻母猴時別靠近拍照，更呼籲遊客別再餵食，以免令牠們走到馬路、停車場「討生活」，帶來更多壞影響。

小獼猴被撞死後，猴媽媽緊抱孩子屍體離開現場，場面令人心痛。（「玉山國家公園」fb圖片）

園方指截至8月25日，猴媽媽已抱屍5日4夜。（「玉山國家公園」fb圖片）

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台灣獼猴已經從保育類動物中除名，玉山塔塔加地區是牠們的聚居地之一，但常有遊客餵食，令猴群養成在路邊等吃的情況。公園指事件發生在22日下午，石山區一隻今年才出生的小獼猴被車撞死，有路過現場遊客見狀，立即通報管理處。職員到場處理時，猴媽媽正將孩子的屍體抱走，職員遂拍下照片做紀錄。雖然小猴不會再醒來，但猴媽媽仍不忍放手，幾天來都抱住孩子屍體隨猴群移動，直到周二（25日），猴媽媽已經抱屍5日4夜。

園方指獼猴是重視群體生活的動物，母猴短期內會因不捨孩子而抱在身邊，覓食時可能將孩子屍體放下，但人車一接近，牠們會快速抱走幼猴屍體帶走，呼籲遊客見到此情況要減慢車速行駛，千萬別緊迫拍照，也請民眾別再餵猴子，導致牠們在馬路、停車場「討生活」。

園方發文指，獼猴是重視群體生活的動物，母猴短期內會因不捨孩子已死而抱在身邊。（「玉山國家公園」fb圖片）

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公園更在facebook發文提醒，在台餵飼獼猴是違法行為，可被罰款3000元台幣（約790港元），建議遊客避免到猴群活動熱點野餐，廚餘垃圾更應帶下山，不應讓猴子拾來吃。園方指獼猴在台灣已經生活26萬年，台灣自然環境對牠們來說像「超級市場」，遊客不需擔心牠們沒飯吃，而且吃人類的食物也會影響牠們的健康，餵食更會令牠們出現對人搶食行為，更會造成猴子之間的爭鬥，而被人類餵食的獼猴有更高機會生雙胞胎，或會加快速猴群的繁衍。

園方再重申，台灣獼猴學習能力強，人類不當舉動只會令牠們養成「不利牠、不利人們」的行為，見到牠們應保持「社交距離」，避免牠們受驚下做出威嚇行徑，還形容「距離產生美感」，遠看猴子吃草吃果實，畫面才會好看。

（綜合）

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