打風遇上WFH打工仔仲有冇「打風假」？　HR顧問解畫　重點係呢個

【打風 / 颱風 / WFH / 在家工作】熱帶風暴海高斯來襲，天文台表示或會於晚上10時至午夜改掛8號風球。以往打工仔聽到打風或會掛8號波，大都開心到跳起，但疫情期間在家工作（WFH，Work from Home）成為主流，如果8號波遇上WFH，是否仍然需要工作成為重大問題。 資深人力資源顧問周綺萍接受《香港01》訪問時指相關問題實屬灰色地帶，颱風下是否仍要在家工作視乎僱主與僱員之間的協商，另外亦要留意部分公司或有分組WFH，基於公平原則，不同組別都應該有相同的安排。

熱帶風暴「海高斯」逼近本港，市民關注風暴消息之餘，亦都好奇WFH遇上打風是否需要工作。（余俊亮攝）

熱帶風暴海高斯出人意表，今晚（18日）香港或會打8號波，殺香港市民一個措手不及。不少打工仔火速關注，如果員工已經WFH，打風是否還要繼續工作？風假是否仍然存在？有網民在「親子王國」討論區上發文，問其他人的看法，不少人認為需要工作，因為不用外出上班代表沒有危險，「都喺屋企了，打唔打風冇影響」，但亦有人反駁，應該不需要工作，因為過去打風就是放假，「點解而家WFH要做嘢？」。

資深人力資源顧問周綺萍接受《香港01》訪問時指，打風下WFH是否需要工作，主要視乎僱主與僱員之間的協商。（資料圖片）

周綺萍接受《香港01》查詢時表示，過去打工仔在颱風下不用上班或提早下班，相關安排主因是要確保員工安全，然而WFH遇上打風是否仍需工作屬灰色地帶，因為打工仔留在家中已經是安全地方，不受颱風天氣影響，原則上可以工作，「如果僱主要求工作，（員工）好似係Argue（反駁）唔到，但如果要返公司就可能跟返原本安排」。

她認為需要工作與否，主要視乎僱主與僱員之間的協商，因為現時情況很特殊，香港未曾遇過，勞工處亦沒有相關守則指引。她補充，如果公司使用輪流分組的WFH，基於公平原則，不同組別之間都應該有同樣上班或放假的安排。另外現時經濟不景，如果員工被老闆要求打風期間繼續WFH工作，相信都難以拒絕。

最後她表示，落波後何時開始工作亦成為問題，因為過去打工仔在風球取消後有數小時的交通時間，WFH下或會被要求落波後立即工作。

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