館長陳之漢中槍　台灣最強男人　海陸出身曾40秒KO「最強特勤」

台灣知名網紅「館長」陳之漢今日凌晨被狂熱粉絲連開3槍，倒地後的他仍叫助理開直播，還邊吸煙邊交代後事，被網民封為「現代關雲長」。關於館長，他除了曾是一名格鬥家，還會開直播介紹健身，又熱愛評論時事，讓他成為粉絲破百萬的網紅，而過去經歷也相當不平凡，單親家庭長大的他曾自願投身軍旅、成為搏擊散打三冠王，還試過40秒內KO台灣最強特種部隊等，都令網民嘖嘖稱奇。

館長來自單親家長，15歲就要養家，高中畢業就去了當兵。（「飆捍」fb圖片）

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館長中槍事件震驚全台，多地傳媒都有報道。館長無論外形和說話方式都相當霸氣，facebook上擁有破百萬粉絲的他，過往經歷殊不簡單。現年40歲的館長本名叫陳思翰，後改名「陳之漢」，綽號「飆捍」，身高1.8米、重115公斤，家中有媽媽、姐姐、妻子，還有一子一女。

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館長成長於單親家族，爸爸在他小時候就過世，他曾透露自己小時候常常被同學毆打、欺凌，15歲時已經想想盡辦法養家，所以高中畢業就投身志願役，加入海軍陸戰隊，是66旅下士班長、中士副排長，曾參與過921大地震的救災工作，試過拿鏟和洗臉盆挖屍體，感嘆當時長官說的一句「救災如同作戰，敢逃就法辦」，終身難忘，他又上載過不少當兵時的照片和網民分享，當時身上的肌肉已經很結實。

館長中槍仍開LIVE交代事件：

館長是台灣知名網紅，經常評論時事，深受網民喜愛。（「飆捍」fb圖片）

不過，當兵3年6個月，他在部隊中受到長官不公平待遇而退伍，之後做過送貨員、搬運，更當過黑社會經營討債公司、特種行業等，有很多手下，直到他接觸武術，整個人生改頭換面。

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館長接觸搏擊格鬥後，師承台灣「搏擊總師」畢經隆、許志明等，28歲參加搏擊運動競賽，是搏擊散打三冠王，創下不敗紀錄。其中最出名的一賽，是和台灣最強特種部隊「涼山上住着一群鬼」的涼山特勤對戰，結果40秒就KO對方。

在格鬥武台打滾過的館長，有感台灣的武術和健美界都資源缺乏，於2014年成立「成吉思汗」健身俱樂部，是一個含健身及武術訓練的場館，正式成為「館長」。

（綜合）