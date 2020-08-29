港女人肉霸泊車位　送貨員「呠」極唔讓引罵戰　網民瘋傳片段熱議

揸車最重要的就是守法忍讓，才能將發生意外的機會降至最低。近日多個駕駛群組瘋傳片段，可見一名港女站於馬路的泊車位置「霸位」，一輛正往送貨的車輛駛至時未能泊車，送貨員要求港女讓位不果，雙方爆發罵戰，片段引來網民熱議，指責女子做法離譜，「啲人真係不知所謂呀用人霸車位」。

網上近日瘋傳片段，一名女子站於馬路的泊車位置疑似「霸位」，引來打算停車送貨的司機不滿，兩人於馬路中心互相指罵。（fb「HongKong CarCam」影片截圖）

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相關片段近日轉載至多個駕駛群組，片中可見，一名穿背心及短褲的女子站於馬路旁一個空位按電話，疑似擔任人肉路障「霸位」。一輛貨車其後駛至打算送貨，欲泊進女子站立的位置時，對方即揮手並雙手打交叉示意，惟貨車司機未有理會，繼續緩慢倒車。

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司機邊倒後邊不滿斥「買咗呀笪地？」，女子見貨車不斷靠近亦面露不悅，向車頭方向大聲叫喊：「唔好意思呀！霸咗呀！」司機則即時反駁表示「我送貨呀」，但女子未有理會，繼續站在原地，重覆指「霸咗呀唔好意思呀」。貨車司機於是大罵：「有得霸位㗎咩？」女子亦沒再解釋，反而怒罵回應：「冇得霸位咁你有得去泊車嘅咩？你再過嚟丫！」

片段畫面一轉，女子狀甚不滿、指手畫腳於原位講電話，司機其後下車與女子理論，兩人於馬路中心互相指罵。影片沒有交代事件如何平息，不過有網民分享貨車司機的留言截圖，表示最終有途人報警，警員叫貨車司機泊到較前位置，當他落車返回涉事車位時，女子已離去。

影片引來網民熱議，不少網民批評人肉霸位或以其他方式霸位的行為非常霸道，「點會咁㗎！幾時扎個營呀」、「啲人真係不知所謂呀用人霸車位」，甚至有人直言遇到同類情況會一拍兩散「攬炒」，「我泊唔到塞死條街，你架車都唔洗入嚟」、「如果我係後面架車，我會靜悄悄駛入個位後，即刻熄車，撇」。

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