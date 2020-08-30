港女網售鑽石耳環　買家面交指貨不對辦臨場壓價不果　僅賠車馬費

網上購物或放售物品風險高，一不小心或會蒙受損失。有網民於討論區發文大呻，與買家講好放售鑽石耳環的價錢，但見面交收時對方卻認為實物大小與想像中有出入，竟臨場要求減價，被樓主拒絕後，甚至展示銀包表示「唔夠錢」，最終道歉並給予樓主50元車馬費作賠償。帖文引來網民熱議，買賣雙方更一度於討論區繼續爭論，不過網民一致認為買家相約交收前，有責任先了解貨品詳情。

有網民於討論區發文大呻，與買家講好放售鑽石耳環的價錢，但見面交收時對方卻認為實物大小與想像中有出入，竟臨場要求減價。（親子王國討論區圖片）

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該網民於親子王國討論區發文，指早前發帖放售一對知名珠寶店出品的鑽石耳環，說明「不議價」，與買家確認後便相約交收。沒料見面時買家卻指實物大小與預期不乎，並不斷講價，「出到嚟不斷壓價，死lur，我一直拒絕減價，因為最初已經講咗不議價，佢見事敗竟然厚面皮到打開個銀包話唔夠錢，再望下我畀咩反應」。

樓主指當時感到非常激氣，最終買家提出給予50元車馬費作賠償並取消交易，「$50要夾先有呀，我睇住佢兩個真係唔知想點呀」。她直指深感浪費時間，「當時佢好聲好氣講唔好意思我都算，但佢話因為唔係佢預期，唔平就唔要，我就好火滾」，不禁大罵對方「好鬼cheap呀」。

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帖文刊出後竟引出買家對質，澄清她其實有誠意交收，惟「貨與圖相差太遠，我真的覺得不接受到。我只是錯在太心急，冇問清楚鑽石分數，我見到實物，嚇到心跳，唔好意思叫咗你出來，所以叫你平啲刻意接受啫」。她又指當時已道歉及提出賠償，「我知道自己唔要貨品係唔啱，但迫自己要又好唔開心」，認為賣家不應公審，「你都畀啲氣量，唔好迫人要，唔啱咪下次囉，好小事，你都要開po鬧人」。

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帖文引來網民熱議，不少人看過雙方爭論，都認為買家交收前有責任了解物品詳情，「買二手嘢你唔清楚可以問，或者叫賣家影多幾張同其他物件比較嘅相，你自己唔問，咁係你問題，$50車錢唔係大晒，人哋仲要花時間出嚟交收，時間無價」、「只要賣家沒有隱瞞什麼，又沒有描述失實，買家事前不問，臨場壓價，就是不對」。

另有網民認為，買家已當場道歉及賠償車馬費，認為樓主亦不需特意公審，「我覺得出來面交，可以接受即埸唔要走人，但不接受打死狗講價，不過人哋肯畀返50蚊車錢算係咁」、「仲賠車資，真係無樓主講咁差，衰啲講唔畀車錢都無符。算係咁喇，樓主都唔應該再公審人」。

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