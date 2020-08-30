科幻電影成真！日本研發「飛天汽車」首次載人試飛　望2023年上市

科幻電影中常常想像未來世界會出現飛行汽車，有關情節可能很快變成現實！由多間著名日本企業共同投資的「CARTIVATOR」研發飛行汽車「SkyDrive」計劃，於本月28日發布影片，顯示已成功進行載人試飛，當時有1人坐在裝置上，在距離地面1至2米飛行，研發計劃負責人希望在2023年有飛行汽車可在現實生活中使用。

「SkyDrive」計劃飛行汽車成功進行一次載人試飛，當中載了1人，距離地面1至2米飛行。（SkyDrive Inc youtube圖片）

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由豐田汽車、松下電器、體育用品製造商美津濃、遊戲開發商萬代南夢宮眾多日本企業共同投資的「SkyDrive」計劃，前日（28日）展示最新的研究成果，片中可見，飛行汽車的前後四個角各有兩組螺旋槳，整個裝置高2米，長4米，寬4米，以白色流線型設計，下方裝有起落架，駕駛員的前方有弧形的玻璃屏幕。

片中1名駕駛員戴上頭盔登上裝置並成功起飛，裝置在離地1至2米飛行，並可順暢向前或右左移動。SkyDrive負責人福澤智宏指，「全球100多個飛行汽車的研究項目當中，只有少數有人能成功登上了裝置」。他希望SkyDrive能夠在2023年之前成為現實生活中的產品，不過也承認確保飛行安全是至關重要。

飛行汽車是科幻電影中常見物品。（《回到未來》劇照）

不過，其實SkyDrive仍有一些局限，福澤智宏指現時裝置只能飛行5到10分鐘，但如果能飛行30分鐘，它將有更大的潛力，包括向中國等地出口。而電池尺寸、空中交通管制和其他基礎設施問題是商業化的潛在挑戰。

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