【制止餐飲浪費】吃播「大快朵頤」靠剪接　網民：走向極端很可悲

國家主席習近平早前作出重要指示，堅決制止餐飲浪費行為，全國隨即掀起惜食活動。央視周日（30日）報道網絡上的美食博主大部分並非真的大胃王，而是靠剪接、先吃後吐等方法製作吃播片段；有網友表示，讓吃播走向這個極端是很可悲的事。

「吃播」（Mukbang）是「直播用餐、吃飯」的意思，而「看人吃飯」的網絡直播風潮最早是從韓國開始，透過向網友播放進食過程來獲取觀眾流量及打賞。內地傳媒周日報道，根據各大直播平台的數據，進入8月下旬，很多原本廣受觀迎的美食頻道，其觀眾流量都有所下降，在過去兩周陸續出現吃播主被解僱或自願離職的趨勢。

報道引述一名兼職吃播主稱，她於本月14日凌晨接獲老闆要求，盡快將平台上有大量擺盤的影片刪除，結果相關影片翌日全部消失，她後來亦收到解僱通知。有美食節目製作人就表示，以往從事美食吃播的人均以底層青年及自由業者為主，自「惜食令」實施後，這批人受到很大影響。

塞進嘴裏食物吐進桌下垃圾桶

央視的報道則引述其中一名美食博主指出，大胃王吃播業界有一套「SOP」（標準程序）來製作影片，例如要保證背景不變，靠多次間隔進食，再經過剪接，最終大約花30個小時展現出一次過吃完所有食物的效果。

「先吃後吐、邊吃邊吐」也是業界內心照不宣的「套路」，影片中的大胃王看似在鏡頭前大快朵頤，把擺在面前的大量食物都吃進嘴裏，但另一個角度卻拍到其將塞進嘴裏的食物吐進桌下的垃圾桶中。

不少網民留言慨嘆吃播已走向極端，「我覺得吃播剛開始就是為了分享美食，不知道從什麼時候開始就變質了」、「一直覺得吃播應該是在某個區域為大家尋找街巷的美食，不知為何最後演變成變態吃飯了」、「不膩嗎？看的我都膩了」。

▼相關圖輯｜內地各省市倡導珍惜糧食和杜絕浪費▼