窗外驚見「綠綠哋色」黃蜂蜂巢嚇親連登仔　專家：巢穴可籃球咁大

屋企窗外發現蜂巢，相信不少人都會束手無策。有網民日前在討論區發帖求助，指家中窗外的冷氣機上方發現駭人蜂巢，「睇落綠綠哋色咁」，不知應如何處理。帖文一出即引起網民熱議，有人建議事主採用「水炮」攻勢。有滅蟲專家回覆《香港01》指，相中品種屬黃蜂，估計仍在築巢，指蜂巢最終可大至籃球般，警告事主切勿自行處理。

有網民在屋企窗外發現蜂巢，嚇得立即封好冷氣機出風口，並拍照請教網民。（連登討論區圖片）

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網名「xcx_4va」的事主上周六（29日）在「連登討論區」發文，稱屋企窗外有疑似昆蟲的巢穴，「睇落綠綠哋色咁，唔似蜜蜂」，更指過了數小時後，巢內的昆蟲「出晒嚟」，非常嚇人。他上傳照片請教網民如何處理，又指已經封好冷氣機的出風口。

事主後來表示正等待聯絡滅蟲公司，惟母親不想處理，打算任由蜂巢繼續「自生自滅」，令他笑言「要準備定身後事」。有網民分享自身類似經歷，建議事主通知大樓管理處，讓他們幫忙找滅蟲公司。

事主驚呼在發現蜂巢的數小時後，「（黃蜂）已經出晒嚟」。（連登討論區圖片）

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問時指出，相片中的相信是黃蜂，乃香港常見的品種，估計牠們正在巢內產卵，處於築巢階段，但最後巢穴可大如足球和籃球，甚至大樹菠蘿般。他補充，除非人們靠得太近讓黃蜂感到危險，否則牠們不會主動出巢攻擊；不過要注意的是，黃蜂與蜜蜂不同，能夠不停地叮人。

鄭國鏗建議，市民一旦遇上同類情況，應先關好蜂巢所在方向的全部窗戶，由於蜂巢位置難以觸及，事主亦沒有防護裝備和經驗，故不宜自行處理。

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