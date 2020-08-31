親生父母反對　兒童仍可被領養？　律師引案例講３類情況屬例外

小朋友能在充滿愛的環境中長大，對其一生至為重要。然而並非人人也能在父母的關愛照顧下成長，在生育率愈來愈低的香港，領養兒童成為近年的家庭計劃選擇之一。新加坡法院早前就1宗領養兒童的判決起發社會廣泛討論，因法院在親生父母的反對下，仍將1名5歲男童的養育權判予領養家庭。原來在香港亦有同類案例，有律師指本港法庭亦有權在毋須獲得親生父母同意下，容許兒童被領養。

藝人溫碧霞與丈夫何祖光沒有子女，但他在2010年到內地醫院探望一群被遺棄的孩子，決定收養其中1名男孩，取名何國倫。 (溫碧霞微博圖片)

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新加坡的個案中，被領養的男童因早產關係，出生後須留院治療，惟其媽媽在誕子後7個月，因犯下與毒品相關罪行被判監禁，其生父則在他出生時因同類罪行被監禁中。當地的兒童保護服務中心為男童安排長期照顧計劃時，其媽媽在協議定期探視後，一直未有現實探望兒子，而中心亦發現父母雙方的親人不符合適條件成為男童照顧者，因而為男童安排於寄養家庭中生活。

寄養家庭其後向當地法院提出申請，要求正式領養男童，然而法院審理申請時，男童的親生父母卻提出反對。按照當地法律，一般情況下如沒獲得兒童的父母的同意，則不能下達領養令，然而法院最終於今年5月允許寄養家庭收養男童，判決令人驚訝並引起社會討論。

衛達仕律師事務所合夥人曹喬菱律師指，法庭有權毋須獲得親生父母同意，容許兒童被領養。（受訪者提供）

近年不少港人因各種原因而決定不生育，領養兒童成為不少人組織家庭時的選擇。衛達仕律師事務所合夥人曹喬菱律師（Jocelyn Tsao）指，香港亦曾出現新加坡的同類案例，因法庭有權在沒有獲得親生父母同意下，容許兒童被領養，不過這類情況並不常見，過往只有不足20宗案例。

曹喬菱解釋，在3個情況下，法例容許法官毋須獲得父母的同意下讓兒童被領養：

1.父母遺棄 / 疏忽照顧甚至是虐待兒童 2.父母一直沒有於經濟上照顧兒童所需 3.法庭未能接觸父母

一般而言，如市民有意領養兒童，需向社會福利署、保良局、國際社會服務社或母親的抉擇申請，滿足基本條件，與兒童接觸、相處並通過審批後，機構會代為向法庭提出申請，通過法律程序後，領養人便會在法律上成為兒童的正式父母，領養過程中牽涉法庭判決，或俗語說「打官司」的情況並不多，因多數情況下父母沒能力照顧子女，才會讓兒童安排被領養。

曹喬菱律師舉出1個案例，指約5年前，香港亦曾發生類似個案，1名年輕媽媽誕下孩子後多次失聯，亦較少探視孩子，社署評估後認為沒有親友適合照顧，遂安排孩子接受領養。不過當有人申請領養時，該名媽媽卻提出反對，至法庭處理案件時卻又不出現，最終法庭在未獲父母同意的情況下，容許該孩子被領養。

除了陌生領養，即沒有血緣關係的領養外，親人亦可向法庭申請領養兒童，惟這類情況更罕見，因正常情況下兒童如轉交親友照顧，在法律上並非必須處理法定監護人的身份問題，除非該親友希望獲得被領養兒童的「法定父母」身份。

曹喬菱律師指，無論是領養個案，或是離婚訴訟牽涉的子女撫養權個案，法官都會以兒童的最佳利益為最大考慮，包括生活習慣、心理需要、與家人的關係及照顧者的經濟能力等等，故領養者亦不需擔心案件會因法律問題而影響兒童福祉。

【育兒衝擊】（01製圖）