外傭疑徒手拆坐廁成個甩咗　去污喉都斷埋　僱主沖廁成地屎水

不少外傭僱主會在網上群組或討論區分享家中姐姐的工作情況，部分烏龍事往往令人看得嘖嘖稱奇。日前有僱主發文大呻，懷疑外傭姐姐徒手把整個坐廁拆毀，去污喉也被弄斷，至丈夫深夜如廁後沖廁時，屎水從損毀位置流至廁所地面才發現坐廁損毀嚴重，丈夫被迫自行清潔，僱主直言丈夫「嬲到震晒」。 樓主翌日問姐姐是否弄毀廁所，姐姐斷然否認；即使樓主已提醒姐姐不能使用該坐廁，姐姐仍想將抹地的污水倒進馬桶，幸被樓主及時阻止，事件引來網民熱議，紛紛估計坐廁輕易被拆下的原因，又笑言事件是「姐姐又一力作」。

有外傭僱主網上發表，指姐姐疑徒手拆下坐廁並弄斷去污喉，丈夫在不知情下如廁後才發現，令屎水湧到廁所地面。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該網民早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱懷疑姐姐徒手「把廁所整個拆了出來」，更將去污喉弄斷至「離開坐廁3cm」，但沒有通知她便回房休息。至樓主丈夫晚上如廁，一沖廁「乜屎都喺條喉度漏晒出嚟」，才發現坐廁「已經成個甩咗，仲可以左搬右搬」。

由於事發當日剛好是姐姐的假期，樓主丈夫亦不想於深夜驚動家人及姐姐，只好自行清潔，「但嬲到震晒」，而樓主得知後亦不禁直言：「點樣可以徒手拆廁所，真厲害！」樓主表示，丈夫檢查後發現，坐廁後面的去污喉「扭斷咗」，「要買新喉叫師傅整，基本上連廁所都可能要換一個」。

僱主直指對坐廁被拆下感到難以置信，又指丈夫檢查後「要買新喉叫師傅整，基本上連廁所都可能要換一個」。（示意圖/《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

翌日樓主即追問事件，惟姐姐否認「整爛廁所」，又否認曾「企過上廁所」，表示自己前一天長時間留在房中。樓主其後放棄追問，認為姐姐「扮聽唔明我講乜」，只好提醒對方不能使用該坐廁。姐姐表示明白，但抹地後卻打算將污水倒進坐廁，嚇得樓主急急制止，令洗手間不致再次「受災」。

帖文引來網民熱議，紛紛對坐廁能被輕易拆下感好奇，「真係冇乜可能可以整得爛，神奇」、「我係成年男人也自問徒手拆唔爛個廁所，姐姐係力神」、「企上去痾都唔會咁爆法」；亦有網民提出，或許坐廁於安裝時已有問題，才會輕易被拆下，「可能係安裝問題，如果佢無工具點可能移動到？同埋安裝完善的馬桶，已經黐實個地，一移動個馬桶都會爛」。

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僱主Annie為外傭炮製驚喜，在其生日時佈置屋企一同慶生。（僱主授權圖片）

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