超暖心！外傭因疫情無法回鄉慶生感失落　僱主一家捱夜準備驚喜

外傭包辦全屋家務，照顧一家大小，不知不覺便成為家庭一份子。有僱主最近在網上分享為外傭姐姐慶生的溫馨暖事，稱在他們家工作5年多的姐姐今年因新冠肺炎疫情未能回鄉而非常失落，僱主一家人便在其生日時炮製驚喜，以氣球怖置家中，姐姐看到即感動落淚，女主人也開心地指：「見到佢咁開心，覺得真係好值得！」。

僱主Annie為外傭炮製驚喜，在其生日時怖置屋企一同慶生。（僱主授權圖片）

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女主人Annie上周一（24日）在facebook分享這件暖事，指外傭姐姐在過去5年多一直非常疼愛家中3個小朋友，「睇住Charisse識行路到，睇住Aiden同Aaron出世」，很感恩能遇上好外傭。她指姐姐以往年12月都會回鄉探望家人，並和家人補過生日，無奈今年卻因疫情，估計無法成行。

Annie表示，最近剛好是姐姐40歲生日，「知道佢真係好想同屋企人慶生」，於是一家人打算給姐姐生日驚喜。Annie說丈夫起初質疑「使唔使咁誇張呀？」，但Annie堅持40歲是很特別，外傭一定很開心，最後說服丈夫一同幫手，在今月21日晚上趁姐姐睡覺時，開始泵氣球和佈置家中，非常溫馨。

外傭姐姐發現生日驚喜後感動得在廚房爆喊，與僱主一家擁抱。（僱主授權圖片）

兩夫婦為這個生日驚喜忙了一整晚，直至翌日早上，外傭姐姐6時許起床，Annie立即拉着女兒入廚房叫姐姐，卻發現姐姐原來已得知他們的驚喜，「佢已經喺度喊緊，佢同我講真係好感動，好多謝我哋，擁抱咗我好幾次！」Annie也安慰地指，「見到佢咁開心，覺得真係好值得！」。

網民看後大讚僱主一家好有愛，直言「睇完我都想喊」，並指難得找到相處融洽的外傭，應好好珍惜，「懂得感恩，你們都是幸福的一群」、「隔住電話都感受到果種感動同驚喜」。

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