內地男想爆肌瘋狂健身半年變禿頭　醫生教4大防脫髮貼士

健身人士注意！湖南長沙1名20多歲男子希望變身做「型男」，他堅持健身半年多，卻發現頭頂愈來愈禿，十足日本漫畫《一拳超人》主角埼玉，無計可施下只能到醫院植髮。醫生診斷後表示，不恰當或過度健身會引致脫髮，若想預防脫髮就要改變生活習慣。

湖南長沙1名20多歲男子健身半年多，卻發現愈健身頭頂愈禿，十足日本漫畫《一拳超人》主角埼玉的真人版，他最後無奈下只能到醫院植髮。（掌上長沙圖片）

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年紀輕輕就遇上脫髮危機的劉亮（化名）健身已有半年，他發現半年來頭髮一直大把大把地脫落，出現嚴重脫髮症狀，不單做不成「型男」，更慘變「禿頭男」，令他苦惱不已。劉亮曾到湖南中醫藥大學第二附屬醫院皮膚科求醫，經過一段時間治療後有好轉，但其後他重新健身又再脫髮，最後只能接受植髮手術。

該中醫院皮膚科主任醫師楊志波表示，「不恰當健身確實會引起脫髮」，醫學上這情況稱為雄激素性脫髮或脂溢性脫髮，20至25歲人士較大機會患上。他說，頻繁、大量地運動及健身，會令體內雄性激素水平長時間保持在高位，導致或加劇脫髮症狀。

湖南中醫藥大學第二附屬醫院皮膚科主任醫師楊志波的預防脫髮貼士：

男子愈健身頭頂愈禿，最後只好到醫院做植髮手術。（掌上長沙圖片）

楊志波指出，除了過度健身會引致脫髮，心理壓力、營養不良、熬夜及吸煙等不良生活習慣都會引致脫髮。

（長沙晚報）

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