黑豹男主角癌症病逝有先兆？揭患大腸癌九大因素　常食紅肉要小心

電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）29號驚傳因大腸癌病逝消息，噩耗讓所有影迷震驚！事實上，他四年前即罹癌，病魔纏身的他今年四月現身時整個人爆瘦，六月曾被緊急送醫，最後仍不敵病魔，享年43歲。在台灣，大腸癌發生人數已連續十二年盤據十大癌症之首，醫生也傳授自測「癌症指數」的方法，九大指數中越多，小心罹癌機率暴增。

查特域克保斯曼病逝！點圖重溫他於《黑豹》的精彩演出▼▼▼

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根據台灣衛福部統計，大腸癌發生人數已連續十二年盤踞十大癌症之首，在台灣平均每37分鐘就有一人罹大腸癌。究竟還有哪些危險因素容易誘發大腸癌？台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》中分析，大多數的疾病都是遺傳加上環境所導致，而腸胃道疾病更是如此，天天吃外食增加罹癌風險，而他也貼心傳授「癌症指數」怎麼測。

醫生指出九大因素也會增加罹癌風險！（點圖放大）▼▼▼

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台灣門諾醫院血液腫瘤科醫生宋孟達表示，台灣的大腸癌發生率也是全球數一數二，因此，「定期篩檢」在大腸癌的角色更顯重要。他表示，台灣健康局已給付糞便潛血檢查，凡50歲起至未滿75歲的民眾，每兩年可接受一次檢查，若有異常立即進行大腸鏡檢查，便可早期發現早期治療。醫師強調，「定期篩檢」可以偵測到早期的大腸癌，治癒機率相對較高，可降低大腸癌死亡的風險。

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