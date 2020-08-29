黑豹Chadwick Boseman大腸癌病逝　即睇8大高危因素及預防方法

【大腸癌病徵及預防方法】Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）昨日（8月28日）不敵癌魔逝世，終年43歲，事件令網民擔心大腸癌問題。大腸癌是香港第二號癌症殺手，最可怕是病發初期或無任何病症，不過據衛生署衛生防護中心資料，患大腸癌的風險和日常生活息息相關，而本港亦設有「大腸癌篩查計劃」。

《黑豹》男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）不敵癌魔逝世，終年43歲。（Twitter圖片）

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衛生防護中心資料顯示，大腸包括結腸、直腸和肛門，是消化系統最後部分，食物水分和營養會被消化系統吸收並經肛門排出，多種因素會導致部分大腸壁細胞異常地增生，形成大腸瘜肉。大多數的大腸癌都由一粒細小的瘜肉開始，通常是良性，但有些會慢慢轉變成症狀，這種轉變可歷時10年或以上，若未及早發現，癌細胞會侵入及破壞周邊器官。

據香港癌症資料統計中心數據，2017年大腸癌的發病數字是10大癌症之首，發病數目為5635，佔癌症新症總數的17%，而死亡數字是2138，位列第二號癌症殺手。其中男性的新增患者人數為3303宗，按每10萬標準人口計算的年齡標準化發病率則分別為男性的50.8及女性的31.5。

大腸癌病發初期可能無任何病徵。（示意圖）

2018年，香港大腸癌導致2314人死亡，佔癌症死亡總數15.9%，按每10萬標準人口計算的年齡標準化死亡率則分別為男性18.2及女性的11.1。

大腸風險因素和日常生活習慣息息相關，如果有下列因素，代表患大腸癌的風險比一般人高。

大腸癌的風險因素：

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大腸癌病發初期可能無任何病症，但若能提早識別出症狀作治療，可提高痊癒機會。

大腸癌的常見病徵＋預防方法：

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政府「大腸癌篩查計劃」，資助50至75歲及沒有無症狀香港居民在私營界別接受篩查，預防大腸癌。參加者先接受隱血測試，檢查是否有肉眼看不見的微量血液。如有會安排大腸鏡檢查，及切除可能出現的大腸瘜肉，避免變成癌症。

詳情：https://www.colonscreen.gov.hk/tc/public/index.html

同場加映：台醫教自評「癌症指數」↓↓

在台灣，大腸癌患者人數連續12年位居10大癌症之首，平均37分鐘就有1人患大腸癌，肝膽腸胃科醫生張振榕曾在節目《醫師好辣》中教授「癌症指數」，其中最令人關注的是食過量紅肉的問題，又稱每日多吃100克紅肉，得大腸癌的機會就會提高12%。

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（綜合）