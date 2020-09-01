新竹風箏節意外｜台男一招神救援「飛天女童」　現身親述恐怖現場

新竹市國際風箏節昨天發生3歲小女童遭糖果風箏捲上天意外，影像在網路上瘋傳，驚悚畫面嚇壞人，當時許多市民伸手想接住小女孩，一名林先生往上一跳抱住小女童才讓她順利著地，今天他受訪指出，當時小女童被拉下下後放聲大哭， 一定是嚇壞了。

這位見義勇為的34歲林先生是憲兵退伍，當天在南寮風箏廣場玩，看到工作人員順勢讓風箏隨風往上放，沒想到發生驚人的畫面，他說，風箏尾段纏到小女童的腹部，隨著氣流往上，風箏尾段往上移，又纏住小朋友的脖子，看到小女童在天上飛，「我還以為是特技表演」。

相關圖輯：【驚險一幕】台3歲女童遭風箏捲上天飄盪 所倖民眾接住僅受輕傷（點圖放大▼▼▼）

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

現場驚叫連連，林男說，當下只想到要怎麼救小朋友，他趁風勢暫停，小女孩隨風箏掉下往上一跳將她抱住，其他人也上前幫忙拉住小孩、有人拉住風箏，當他發現小女童還有意識大哭，被工作人員緊急送醫，才如釋重負。

林先生說事後收到私訊「真的感謝你，然後有需要幫忙的，不要客氣，儘管開口」，雖不確定是不是家長，但他認為，碰到這樣的事一定會幫忙，不需要特別感謝。

林先生在新竹市國際風箏節看到3歲小女童遭糖果風箏捲上天意外，伸手往上一跳將小女孩抱住。（彰化縣媒體記者協會）

延伸閱讀：

少女失蹤案朝略誘偵辦 31歲羅男涉性侵2少女甫判10年

高雄少女失蹤新竹找到人 警方帶回少女和羅男

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】