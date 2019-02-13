【當風箏遇上膠】泥涌石灘佈滿膠風箏殘骸　破壞濕地公園生態

不少香港人放假都希望逃離繁囂的都市，走到郊外感受大自然的寧靜，有人會選擇放風箏，看著它翱翔天際自由地飛翔，煩惱盡消。但市民曹先生向《香港01》反映，指馬鞍山的泥涌石灘，有大量膠製風箏的枝幹散滿灘上，纖維線及風箏尾，繫於紅樹林的灌木上，他說：「石灘的風箏線好易絆倒途人，啲風箏殘骸衝到海裡面會纏住啲海洋生物，真的不想看到香港這個世外桃園被破壞。」

紅色為膠支架的做的風箏，綠色為竹筏支架做的風箏。（受訪者提供相片）

位於西貢北及新界東交界的馬鞍山泥涌石灘，長滿紅樹林及貝類生物，是香港少有的濕地郊野公園。石灘鄰近西沙茶座，不少港人假日都會踏單車經過或駕車到石灘遛狗、野餐及放風箏，就連香港樂隊Supper Moment都到此取景拍攝MV《風箏》。

市民曹先生趁著農曆新年長假到石灘散步，看到滿灘都是膠製的風箏殘骸，他指：「周圍都是斷了的風箏線，有些已經積聚成一束束，滿灘都是塑膠製的風箏支架，有些風箏膠紙還被沖到海裡去。」他形容這裡是香港的後花園，遠望風景仍然美麗，但近看垃圾遍地環境惡劣。

膠風箏落到石灘，風箏線纏著石塊載浮載沉，一旦有海洋生物被纏著就難以逃脫。（受訪者提供相片）

曹和朋友在石灘上，隨手拾起被棄置的發泡膠箱開始執垃圾，期間不少市民仍在放風箏，他慨嘆：「舊年代的人用紙和竹枝做風箏好環保，風箏線都是棉線，容易被環境分解。現代風箏、支架和人造纖維PP線都是塑膠做，容易𠝹到頸及手腳，風箏線和塑膠支架佈灘石灘上，經常絆倒途人。」

他們還看到濕地上的紅樹林灌木被風箏線和風箏尾纏著，部分已變成枯枝難以生長，有些仍然纏著纖維線的塑膠風箏，被沖到海裡載浮載沉，萬一有海洋生物被纏著就難以脫險，曹表示不想香港這個世外桃園被破壞。

世界自然基金會香港分會海洋保育項目經理楊松頴向《香港01》表示，現時大部分康樂產品以塑膠製，一旦落入海洋難以被分解，膠質沖刷後變成細小膠粒，進入食物鍊，影響整個海洋生態。風箏線落到樹上，塑膠物料會阻礙植物吸收陽光影響生長，更會纏著飛到紅樹林棲息的水鳥，如白鷺等。就泥涌石灘所見有很多不同類形的垃圾，他認為不能只怪放風箏的人破壞環境，不少海洋垃圾都是日常的即棄塑膠餐具，應從日常生活中開始改變使用即棄品的態度和習慣。

食環署接獲《香港01》查詢後，隨即派員到上址巡查，發現只有少量垃圾在石灘，已安排員工清理。署方表示一向關注泥涌石灘的環境衞生情況，並每周安排潔淨服務承辦商進行一次清理工作。根據紀錄，過去三個月曾接獲一宗有關該處涉及風箏的投訴，署方會繼續留意上址情況及採取適當行動，並已在涌石灘巴士站附近設有垃圾筒及回收筒。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助