Zoom上堂盡見同學家底　公屋仔迫客廳用電腦超自卑　嘆無心向學

【Zoom上堂】本港新冠肺炎疫情仍然肆虐，學生改成在家上課，不過有連登仔近日於討論區大呻自從改用ZOOM網上教學，反而令自己無心向學。他指平時在家用電腦需要到客廳使用，但同學們卻有自己的私人空間，變相用ZOOM上堂等同自爆家中環境，令他感到自卑，甚至稱：「 簡直係公屋窮Ｘ嘅末日。」

樓主稱見到不少同學的鏡頭清晰顯示安靜又舒適的房間背景，感到非常自卑。(Getty Images)

連登仔近日以「zoom上堂根本係迫害公屋仔」為題於討論區撰文大呻，他稱自從停課並改用ZOOM的網上教學形式在家上堂，令學習動力逐漸減退。

樓主稱見到不少同學的鏡頭清晰顯示安靜又舒適的房間背景，但自己卻因為家中逼狹，又無房間，被迫坐在客廳用電腦，家人更全日大聲開電視，難以專心聽課，同時突顯自己與同學們的家底差距，感到非常自卑。

住在公屋的樓主稱現時在家上課卻等同把自己的家底環境曝露人前，直言「寧願承受中招嘅風險都唔想再喺屋企上堂」。(資料圖片)

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他說「本身公屋仔同私樓仔嘅差距已經大到冇乜可能單靠勤力彌補」，又稱本來學校是一致的學習環境，大家都會變得較為公平，但現時在家上課卻等同把自己的家底環境曝露人前，令樓主表示「寧願承受中招嘅風險都唔想再喺屋企上堂」。雖然樓主稱，其實自己有用虛擬背景避免尷尬，但亦表示始終在學校上課動力會較大。

帖文引起不少網民熱論：

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（連登討論區）