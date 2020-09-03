【鬼故】台醫生忙到甩轆苦呻一句　意外講錯嘢下場毛骨悚然

醫院是生與死的交界處，對某些人來說更是極陰之地，台灣外科醫生陳榮堅在《健康多1點》頻道中，分享當年當實習醫師的經驗，他表示年少輕狂的他，曾經在病危患者面前說了句不該說的話，當他離開加護病房詭異事情接踵而來，他緊握身上的觀世音佛像，在心中與病患道歉，沒想到還是發生無法解釋的狀況。

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外科醫生陳榮堅表示，當實習醫師的時候，工作十分辛苦，不僅要跟老師開刀到深夜，如果是值班醫生又得到病房巡視，某次他剛結束開刀，恰巧遇到加護病房中有位病況不穩定的患者。但是當時醫院宿舍與加護病房是兩棟不同的建築物，兩者間必須穿越一段長廊以及電梯，路程遙遠又費時。

陳榮堅說「病人的狀況一直不穩，我們就一直走回去看、走回去看，我已經來了大概第四次，我不知道我哪個筋不對，我竟然就在病人的腳邊，就跟護理人員說『我看你這個大概再四十分鐘大概就不行了』，居然就開了這種不是一個醫生該開的玩笑」，陳榮堅表示當他講完那句話時，他心裡覺得怪怪的，甚至覺得後悔，不過他礙於年少輕狂的面子，他轉身回值班室。

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離奇事情發生，當他經過長廊時，二十幾盞燈開始輪流「啪、啪、啪」狂閃，當時他認為可能是那句不尊敬的話觸怒了患者，陳榮堅緊握身上的觀世音佛像，在腦中誠心地與病人道歉，希望病人不要再受苦，他走到宿舍電梯，發現電梯持續閃爍，但疲累不堪的他硬著頭皮進了電梯，陳榮堅表示「到宿舍門口，準備插鑰匙的瞬間，我突然心裡有一個感覺，病人走掉了」。

下秒他打開房間，房間裡的電話聲響起，護理人員說「陳醫生回來喔，那個病人剛剛已經走掉了，你要回來宣佈（死亡）時間」，陳榮堅聽完立刻回加護病房，此時燈光不在閃爍，一切恢復正常，他最後表示「從此以後我對於病況不佳的病人，我會用更能夠體恤的心情，更謹慎面對每個生命，也謝謝那位病人給我上了一課」。

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